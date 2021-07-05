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СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Директорка МакSим підтвердила, що до співачки приходив священик. Він записав відеозвернення

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 10:13
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МакSим, яка перебуває в стані коми, відвідував священик. В той момент стан співачки покращився – розповів отець Лука
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані
Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Днями ми писали, що в палату до МакSим хочуть привести священика. Нагадаємо, що російська співачка вже пару тижнів перебуває у лікарні. Її госпіталізували у важкому стані, після здоров'я зірки погіршилося і її ввели в стан штучної коми.

Директорка МакSим Маргарита Соколова повідомила, що артистку дійсно відвідував священик, більш того, співачці стало краще.

"Любі мої, ще рано говорити про те, що Марина прийшла в стабільний стан і повну свідомість, та надія є! Наш дорогий друг батько Лука відвідав її, причастив і пособоровав. Це велика радість для нас всіх, і перш за все для неї. Господь дав таку можливість, і Марина відреагувала і прийшла в якесь усвідомлення того, що відбувається. Віруючі люди зрозуміють, що чудеса трапляються! Зараз тільки молитви ваші можуть допомогти", – написала Маргарита Соколова у своєму Instagram-профілі.

Вона також опублікувала відео з отцем Лукою, де той підтвердив, що співачка МакSим усвідомлювала те, що відбувається.

"Коли я увійшов, то зустрів мене її уважний і розуміючий погляд. Я пособоровав Марину і не один я помітив, як радістю її очі наповнилися, лице стало світлим і ми всі засвідчили, що вона разом з нами і розуміє, що відбувається", – сказав у ролику отець Лука.

На початку червня в Мережі з'явилися перші повідомлення про те, що відома російська співачка МакSим госпіталізована. Лікарі діагностували їй пневмонію і 40% ураження легень. Незабаром стан МакSим погіршився і її ввели в медикаментозний сон. Пізніше ЗМІ писали, що легені артистки вражені на 80%.

Дивіться сюжет про зірок, які "забивали" на своє здоров'я:

Нещодавно менеджерка МакSим зробила нову заяву про співачку.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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