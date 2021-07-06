Директор М1 виправдався за вирізаний з ефіру поцілунок MELOVIN із хлопцем

Генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев заявив, що поцілунок MALOVINа не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили

М1 пояснили, чому поцілунок Меловіна з чоловіком на Atlas Weekend не потрапив в трансляцію каналу / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN, чий камінг-аут на фестивалі Atlas Weekend обговорюють з учорашнього вечора, поскаржився на те, що канал M1 вирізав з ефіру момент його поцілунку з чоловіком. Генеральний директор телеканалу Сергій Перцев відповів на претензії MELOVIN та його прихильників.

Українська громадська організація KyivPride у себе в Instagram написала, що М1 в своїх акаунтах видаляють негативні коментарі про ситуацію з MELOVIN.

Вони підчистили всі негативні коментарі, наш теж, – йдеться в повідомленні KyivPride.

Скріншот: instagram.com/stories/kyivpride

Незабаром Генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев написав на своїй сторінці в Facebook, що канал нічого не вирізав, просто режисер трансляції не був попереджений про плани співака, щоб це могло потрапити в ефір.

Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш. А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей, було реально прикро, – написав Сергій Перцев.

У соцмережах на камінг-аут Меловіна відреагували по-різному: багато шанувальників його підтримало, а деякі користувачі Мережі не соромилися висловлюватися негативно.

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До речі, на Atlas Weekend минулого вечора також виступила Тіна Кароль. Детально про її cyber шоу ми розповідали в цьому матеріалі.