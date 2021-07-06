Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Топ-новина

Відповідь Полякової

Топ-новина

Камінг-аут MELOVIN

Спецтема

Тести

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Спецтема

Канни-2021
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Директор М1 виправдався за вирізаний з ефіру поцілунок MELOVIN із хлопцем

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 11:31
Копіювати лінк
Генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев заявив, що поцілунок MALOVINа не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили
М1 пояснили, чому поцілунок Меловіна з чоловіком на Atlas Weekend не потрапив в трансляцію каналу
М1 пояснили, чому поцілунок Меловіна з чоловіком на Atlas Weekend не потрапив в трансляцію каналу / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN, чий камінг-аут на фестивалі Atlas Weekend обговорюють з учорашнього вечора, поскаржився на те, що канал M1 вирізав з ефіру момент його поцілунку з чоловіком. Генеральний директор телеканалу Сергій Перцев відповів на претензії MELOVIN та його прихильників.

Українська громадська організація KyivPride у себе в Instagram написала, що М1 в своїх акаунтах видаляють негативні коментарі про ситуацію з MELOVIN.

Вони підчистили всі негативні коментарі, наш теж, – йдеться в повідомленні KyivPride.

Скріншот: instagram.com/stories/kyivpride

Незабаром Генеральний директор телеканалу М1 Сергій Перцев написав на своїй сторінці в Facebook, що канал нічого не вирізав, просто режисер трансляції не був попереджений про плани співака, щоб це могло потрапити в ефір.

Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш. А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей, було реально прикро, – написав Сергій Перцев.

У соцмережах на камінг-аут Меловіна відреагували по-різному: багато шанувальників його підтримало, а деякі користувачі Мережі не соромилися висловлюватися негативно.

Про те, як зірки ставляться до своєї популярності, дивіться в сюжеті:

До речі, на Atlas Weekend минулого вечора також виступила Тіна Кароль. Детально про її cyber шоу ми розповідали в цьому матеріалі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Показати ще
Цитата дня

"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

MELOVIN співак, композитор
Cкандальне відео поцілунків MELOVIN
Реклама
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як реанімувати букет квітів
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
00
дній
09
годин
48
хвилин
57
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти овочі щодня
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти