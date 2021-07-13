"Диктаторський блазень": репера Серьогу в YouTube закидали дизлайками за любов до Лукашенка

Нещодавно артист заявив, що у самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка нібито найсильніше рукостискання в Європі. Слова Серьоги викликали бурю хейту в Мережі

Репера Серьогу захейтили в Мережі через рукостискання з Олександром Лукашенком / Фото: YouTube, instagram.com/seryogamusic

Днями білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко) зробив комплімент самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку – артист потиснув йому руку, обійняв його і заявив, що у політика "найсильніше рукостискання в Європі".

Після цього на Серьогу полилися потоки обурених коментарів з боку громадськості, зокрема і шанувальників його творчості. Останнє відео на каналі Серьоги в YouTube "Ток Ток для Санты" набрало вже більше 3 тисячі дизлайків проти 1,3 тисячі лайків.

Скріншот: YouTube

У коментарях під відео артисту нагадали, що в Білорусі знаходяться 534 політв'язнів. Багато хто сталв писати про те, що у Лукашенка "руки в крові". Деякі коментатори написали Серьозі, щоб він не повертався до України, засудили позицію артиста і назвали "диктаторським блазнем".

Як ти поясниш свій гнилий вчинок мільйонам землякам, які просто хочуть жити у вільній країні, не з кривавим диктатором? 534 політв'язнів. Як ти можеш тиснути руку, яка в крові? Жыве Беларусь!

Руки від крові складно відмити. Чи не так, Серьога? Тобі це на довго запам'ятають. Давно до такого ніхто не здогадувався. Диктаторський блазень.

Потискуючи руку кривавому Лукашенку, Серьога став в один ряд з ним, вбивцею і садистом. Ганьба!

В Україну можеш навіть не повертатися, а національній безпеці видворити з України і заборонити в'їзд. Раніше пісні були класні, а зараз все мимо.

Скріншот: YouTube

Сам Сергій Пархоменко поки не коментує хвилю хейту в соцмережах. Серьога підтримує Олександра Лукашенка, називаючи його "хранителем балансу". Репер виступає за мир і дружбу між Україною, Білоруссю і Росією.

Минулого року колишня дружина Серьоги Поліна Ололо заявила, що він відібрав у неї двох синів. Нещодавно Поліна програла суд в боротьбі за дітей.

Сестра репера Серьоги звинуватила його в насиллі: