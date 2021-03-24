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Даша Квіткова зізналася, що довго не могла завагітніти

Сьогодні, 14:59

Переможниця "Холостяка" зізналася, що вони з Нікітою Добриніним дуже хотіли дитину

Нещодавно головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін і його кохана Даша Квіткова розсекретили стать дитини. Зараз переможниця "Холостяка" насолоджується своїми особливим становищем, адже вони з Нікітою дуже хотіли малюка. В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даша розповіла, що заповітні дві смужки на тесті побачила не відразу.

Даша і Нікіта планували поповнення в родині. Але як зізналася майбутня мама, все не відразу вийшло.

"Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук ... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж труси руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось ", – розповіла дружина Добриніна.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін
Даша Квіткова та Нікіта Добринін
Фото: instagram.com/kvittkova

Але на всіх цих тестах тих самих двох смужок не було. У якийсь момент мама Даші порадила дочці не зациклюватися на вагітності і відпустити ситуацію. Переможниця "Холостяк-9" прислухалася до порад мами.

Відволіктися від думок Даші допомогла поїздка до Львова з друзями, і як пізніше з'ясувалося, дівчина вже була вагітна, але не знала про це. Тоді Квіткова наснився сон, в якому вона робить два тести і обидва показують той самий результат.

Повернувшись додому Даша вирішила зробити ще раз тест.

"А Нікіта знав, якщо я йду в туалет надовго, значить я там щось роблю, я повинна повернутися з новинами. Я виходжу, і він дивиться на мене, каже: "це те, про що я думаю?" Кажу, я не знаю, але здається, що таки сталося ", – розповіла Квіткова.

Дивіться повне інтерв'ю Даші Квіткової для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова потрапила до лікарні.

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