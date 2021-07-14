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Дарина Квіткова назвала ім'я їхнього з Нікітою Добриніним сина: Дякую, що обрав нас, Лев

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
14 липня, 16:52
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Буквально вчора дружина Нікіти Добриніна народила первістка. Пологи проходили майже всю ніч, але попри на втому, сім'я не може натішитися поповненню
Дар'я Квіткова розкрила ім'я сина
Дар'я Квіткова розкрила ім'я сина / Фото: instagram.com/kvittkova

23-річна Дар'я Квіткова, яка показала весь процес пологів, розсекретила ім'я новонародженого сина. Хлопчика назвали Лев.

Про це дружина телеведучого розповіла у своєму Instagram-акаунті.

Спасибі, що обрав нас, Лев. Наш найкращий син, – написала Дарина Квіткова.

Водночас Нікіта Добринін теж зробив пост у своєму акаунті. Він віддав данину поваги жінкам, які народили, визнавши, наскільки це непросто.

Даша умножила нашу любов на х1000000. Маю найсильнішу повагу до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап, пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові, – поділився емоціями Микита Добринін.

Шанувальники відзначили, що зіркові батьки одразу ж показали обличчя малюка. Дуже часто знаменитості вважають за краще приховувати, як виглядають їхні новонароджені діти та показують лише через кілька місяців, а то й років.

Даша Квіткова показала процес пологів
Даша Квіткова показала процес пологів / Фото: instagram.com/kvittkova

Лев Добринін народився на світ 13 липня о 9:51 ранку. Пологи Даші Квіткової тривали більше ніж шість годин, але перед цим вона навіть встигла зробити укладку.

Дізнайтеся, до якого віку потрібно народити первістка на думку українців:

Дивіться історію кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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