Дарина Квіткова назвала ім'я їхнього з Нікітою Добриніним сина: Дякую, що обрав нас, Лев

Буквально вчора дружина Нікіти Добриніна народила первістка. Пологи проходили майже всю ніч, але попри на втому, сім'я не може натішитися поповненню

Дар'я Квіткова розкрила ім'я сина / Фото: instagram.com/kvittkova

23-річна Дар'я Квіткова, яка показала весь процес пологів, розсекретила ім'я новонародженого сина. Хлопчика назвали Лев.

Про це дружина телеведучого розповіла у своєму Instagram-акаунті.

Спасибі, що обрав нас, Лев. Наш найкращий син, – написала Дарина Квіткова.

Водночас Нікіта Добринін теж зробив пост у своєму акаунті. Він віддав данину поваги жінкам, які народили, визнавши, наскільки це непросто.

Даша умножила нашу любов на х1000000. Маю найсильнішу повагу до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап, пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові, – поділився емоціями Микита Добринін.

Шанувальники відзначили, що зіркові батьки одразу ж показали обличчя малюка. Дуже часто знаменитості вважають за краще приховувати, як виглядають їхні новонароджені діти та показують лише через кілька місяців, а то й років.

Даша Квіткова показала процес пологів / Фото: instagram.com/kvittkova

Лев Добринін народився на світ 13 липня о 9:51 ранку. Пологи Даші Квіткової тривали більше ніж шість годин, але перед цим вона навіть встигла зробити укладку.

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