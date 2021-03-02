Весна настала: Дантес убрався в жіночий бюстгальтер і блиснув торсом (відео)
Артист прийняв естафету від Потапа
Співак Володимир Дантес, який раніше з Надею Дорофеєвою зробив фото на небезпечній скелі, почав свій ранок у пікантному вбранні. Артист записав відео для Instagramstories і блиснув торсом. Але родзинкою відео став зовсім не він.
Співак почав свій день з підготовки до нових зйомок. Позуючи в гримерці з розстебнутими штанами перед дзеркалом, Дантес показав себе в білосніжному жіночому бюстгальтері. Подейкують, що артист перейняв естафету у Потапа, який мінявся одягом з Каменських.
"А як ви починаєте свій ранок, хлопців? Здарова, пацани", – сказав Дантес.
Раніше Регіна Тодоренко з Владом Топаловим повторили екстремальне фото Дорофеєвої й Дантеса.
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