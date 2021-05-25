Цибульська заявила, що інформація про її чоловіка потрапила в ЗМІ не просто так

Співачка Оля Цибульська записала звернення в Instagram до своїх підписників і зазначила, що буде продовжувати оберігати свою сім'ю від сторонніх очей

Співачка і ведуча Оля Цибульська Фото: прес-служба

Оля Цибульська не поспішає показувати в Мережі обличчя свого чоловіка. ЗМІ вдалося з'ясувати деяку інформацію про обранця артистки . Цибульська відреагувала на цю ситуацію, записавши в Instagram звернення до своїх шанувальників.

Співачка не поспішає підтверджувати цю інформацію.

"В день релізу моєї пісні хтось злив нібито правдиву інформацію про мого чоловіка, який принципово не хоче бути публічним. Цей хтось дуже добре знає нашу сім ю, цей хтось дуже добре знає, наскільки це для мене сакральна тема. Наскільки це для мене важлива таємниця, яку я, як мудра жінка, оберігаю. я не хочу зараз робити якісь заяви, кого-то звинувачувати. я просто хочу вам сказати, що сім'я і далі для мене залишається найважливішим в житті і я далі буду її захищати ", – сказала Оля Цибульська.

Артистка зазначила, що є людина, яка вже давно намагається їй зіпсувати репутацію.

"У балеті балерини підсипають в пуанти друг одному цвяхи, в шоу-бізнесі дещо інакше. Цей хтось давним давно всіма можливими способами намагається зіпсувати мою репутацію, але я впевнена, що час все розставить по своїх місцях", – поділилася думкою співачка.

Цибульська додала, що коли вони з чоловіком захочуть говорити про свої стосунки публічно, вони обов'язково це зроблять.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська розповіла, що колишня дружина DZIDZIO їй погрожувала.

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