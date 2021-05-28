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Що за галас навколо гіву українських блогерів ыз розбитим авто і чи законно це: коментар юриста

Сьогодні, 14:37

18 Instagram-блогерів розігрують чорний Chevrolet Camaro, який був в ДТП

Фото: instagram.com/tanyaprentkovych
Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

У соцмережах продовжують обговорювати скандальний giveaway за участю 18-ти популярних блогерів українського Instagram, серед яких: Таня Пренткович, Саша Бо, Аліна Шаманська, Аліна Френдів та інші. І поки хтось підписувався на цих самих блогерів, деякі користувачі Мережі встигли знайти підступ у розіграші.

А машина – нова?

Блогерів викрили – в соцмережах з'явилася інформація про те, що раніше це авто – чорний Chevrolet Camaro, між іншим, було розбите, а переможцю вручать зовсім не новеньку машину, а привезений з-за кордону транспорт з сумнівною історією.

Що кажуть блогери?

Одна з організаторів гіву, Таня Пренткович, в Instastories заявила, що з авто все добре, воно вже рік їздить в Україні, і взагалі, її батько і бойфренд теж купили раніше биті машини.

Скріншот: instagram.com/tanyaprentkovych

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Скріншот: instagram.com/tanyaprentkovych
Скріншот: instagram.com/tanyaprentkovych

Реакція фоловерів

Але не всі підписники вірять в те, що авто безпечне, а блогери – не обманюють фоловерів заради лайків. Хтось називає цей гів "лохотроном".

Скріншот: instagram.com/tanyaprentkovych
  • "Можливо і пощастить мені"
  • "Мотлох битий"
  • "Машина бита!"
Скріншот: instagram.com/tanyaprentkovych

ЗМІ також опублікували фото розбитого авто, яке бере участь в гіві.

Фото: RIA

Що каже юрист?

Юридичний бік популярних розіграшів в соцмережах прокоментував Владислав Білоцький, адвокат зірок і блогерів, бізнес-партнер практики IP & Data Protection Juscutum.

Гівевей – це взагалі законно? Яка юридична складова гіву?

Під масштабними розіграшами (так званими "гівами") в соцмережах, як правило, мається на увазі договір публічної оферти (ст. 641 ЦКУ). Говорячи простими словами, організатор "гіву" пропонує всім охочим укласти угоду на певних умовах, які заздалегідь відомі і детально оголошені. У випадку з цим гучним giveaway "валютою" служать лайки і підписки. Швидше за все, цей автомобіль оформлений на когось із 18-ти блогерів і буде переданий переможцю за допомогою договору про дарування.

Що повинен знати блогер перед тим, як вступати у "гів"?

Говорячи про такий популярний вигляді "гіву" як розіграш автомобіля або квартири за підписку, блогерам варто бути дуже уважними до "виворітних" деталей організаційного процесу. Легковажність може негативно вплинути на репутацію популярної в соцмережах людини, а в результаті – підірвану довіру сотень тисяч підписників.

По перше, ознайомтеся з документами на автомобіль. Дізнайтеся, в чиїй власності він перебуває. Також варто заздалегідь уточнити, на підставі якого договору буде здійснюватися момент передачі автомобіля переможцю. Це буде договір дарування, купівля-продаж або ж проста довіреність? Якщо ж авто для розіграшу перегнали з Європи, то варто уточнити, хто буде платити за його розмитнення – блогер або переможець, що також суттєво впливає на умови самого гіву.

А якщо ви стали щасливим володарем авто або квартири в гіві, які можуть бути підводні камені?

І блогерам, і підписнику, що переміг потрібно обов'язково перевірити автомобіль у двох державних реєстрах: державний реєстр обтяжень рухомого майна та державний реєстр транспортних засобів, які знаходяться в угоні.

Раніше ми писали, на чому заробляють мільйони гривень українські блогери і чому їм стільки платять.

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