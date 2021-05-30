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Що постит Катя Сафарова в Instagram і чи правда, що вона колишня дівчина Неймара

Сьогодні, 13:41

У фіналі шоу "Холостяк-8" Тіматі подарував каблучку моделі Катерині Сафаровій

Катя Сафарова
Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

У фіналі російського "Холостяка" Тіматі обрав Катерину Сафарову – 23-річну російську модель, яка знає іспанську та англійську, знімається для глянцю, а ще у неї був роман з відомим футболістом. Та це не точно.

Далі в матеріалі розповідаємо, що відомо про Катю Сафарову, що стала переможницею восьмого сезону російського "Холостяка" з Тіматі.

Хто така Катя Сафарова

Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

Каті Сафаровій 23 роки. Її сім'я з Москви, але сама дівчина 10 років прожила в Іспанії, при цьому вчиться в британському університеті.

Прийшовши на "Холостяк" вона здивувала Тіматі тим, що заговорила з ним іспанською, а потім англійською. Репер спершу розгубився, але Катя швидко зізналася йому, що знає і російську.

Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

Фото Каті Сафарової

У 2020 році Сафарова знімалася в іспанському реаліті-шоу "Острів спокус". Дівчина також брала участь в фотосесії для Elle.ru. Зараз у неї 1,4 млн фоловерів в Instagram.

У соцмережі дівчина постить знімки з фотосесій, а також класичні інстаграмні кадри обідів, брендових речей тощо.

Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova
Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova
Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova
Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

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Катя Сафарова
Фото: instagram.com/kat_safarova

Роман з Неймаром

Офіційного підтвердження того, що Сафарова зустрічалася з бразильської зіркою ПСЖ немає. Однак в 2020 році всі були впевнені, що вони разом. ЗМІ посилалися на інсайдерів, які стверджували, що Катя і Неймар лише "грають друзів", а насправді – вони пара.

Катя Сафарова і Неймар
Фото: instagram.com/kat_safarova

Сафарову часто бачили на вечірках в Барселоні в компанії Неймара, вона також прилітала до нього в Париж на святкування дня народження. У них багато спільних знайомих.

Раніше ми писали, що герой шоу "Холостяк" зізнався, що він гей і вибачився перед дівчатами-учасницями.

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