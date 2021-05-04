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Що про війну на Донбасі у Дудя говорили Івангай, Дорн і Бардаш

Сьогодні, 16:43

Найгучніші висловлювання відомих українців про конфлікт України та Росії

В гостях у Юрія Дудя було кілька українців, з якими журналіст так чи інакше зачіпав тему конфлікту між Україною і Росією.

На хвилі скандалу з влогером Іваном Рудським, який звинуватив Дудя в тому, що той вирізав з інтерв'ю слова про Голодомор і НКВС, ми згадали ще кілька скандальних заяв від інших відомих українців.

Івангай про Путіна

Скріншот з відео

25-річний Івангай родом з Дніпропетровської області. Кар'єру відеоблогера і музиканта він будував у Києві, Москві. Навчався в Дніпровському і Варшавському університетах. Багато подорожує. Здебільшого його успішність обумовлена діяльністю в Росії.

В інтерв'ю Юрій Дудь запитав у Івангая, що той думає про Путіна. Хлопець заявив, що йому страшно за те, що при владі стоїть така страшна людина. А ще назвав його найсильнішим у світі.

"Мені страшно, що розумна і беземпатічна людина є найсильнішою людиною світу", – сказав Івангай.

Здивованому заявою Дудю він пояснив, що насправді вважає президента РФ таким: "Якщо в інших країнах якихось впливових людей контролюють, то він дійсно такий сам собі. Хто з ним буде щось робити?".

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Дорн про примирення України та Росії

Скріншот з відео

У 2017 році співак і музикант Іван Дорн в бесіді з Дудем висловив упевненість, що Україна і Росія помиряться.

"Скоро. Відлига вже починається", – впевнено сказав Дорн.

Слідом Юрій також запитав у Івана є чи братами росіяни й українці, на що той відповів, що йому подобається так думати.

Бардаш про Донбас

Скріншот з відео

Український продюсер і засновник проектів "Quest Pistols", "Quest Pistols Show", "Гриби", "Нерви" і Луна родом з Алчевська Луганської області. В інтерв'ю з Дудем 2019 року той розповів про дитинство і юність в суворому місті, заводи і танці.

Цитату Бардаша про Україну багато ЗМІ рознесли як гарячі пиріжки:

"Я спостерігаю свавілля в цій країні".

Він висловив невдоволення тим, що в Україні, за його словами, обмежують російськомовне населення, нагадав вислів "типове донбаське бидло", і додав, що поважає своїх земляків.

"Начебто хочеш щось сказати, ти відразу "сепаратист", ти відразу "ватнік" або там "вишиватнік", я не знаю, вони понавигадували стільки дивних слів. Я глибоко в цю х**ту не лізу. Просто заходиш в Facebook, там сидить диванне військо і "сипле" там це все", – заявив Бардаш.

Раніше в гостях у Дудя тревел-блогер Антон Птушкін розповів про Луганськ і втрату свого дома.

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