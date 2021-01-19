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Не кинула улюблених учнів і з титулом другої леді. Що ми знаємо про Джилл Байден

Сьогодні, 20:14

Як і президентську посаду, Джо Байден завоював серце Джилл з другої спроби

3 листопада в США відбулися президентські вибори, де переміг кандидат від Демократичної партії Джозеф Байден.

Сайт "Сьогодні" зібрав кілька фактів про його дружину – Джилл Байден.

Біографія

  • Джилл Джейкобс народилася 5 червня 1951 року в простій родині в містечку Гаммонтоні, Нью-Джерсі. Батько працював касиром банку, а мати була звичайною домогосподаркою. У 1987 році Джилл закінчила Університет Вілланова, отримавши ступінь магістра мистецтв англійської мови, крім цього, має кілька докторських і магістерських ступенів інших університетів.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

  • Вона викладала англійську мову і літературу в середній школі протягом 13 років, а також навчала підлітків з емоційними розладами в психіатричній лікарні.

Перше заміжжя

  • У перший раз Джилл Джейкобс вийшла заміж за Білла Стівенсона в 1970-му. Молоді люди познайомилися в коледжі, пізніше Білл відкрив один з найвідоміших у США університетських барів. Шлюб не тривав довго: Джилл і Білл розлучилися в 1974 році.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Знайомство з Джозефом Байденом

  • Джо Байден в цей час переживав трагічну смерть своєї першої дружини Нелії та їхньої дочки в автокатастрофі. У 1975 році Френк Байден влаштував братові побачення наосліп. Там політик і познайомився з Джилл. Пара одружилася 17 червня 1977 року.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

  • Джо Байден пропонував руку і серце кілька разів, перш ніж Джилл погодилася. У шлюбі у Джилл і Джо Байден 8 червня 1981 року народилася дочка Ешлі.

Джилл Байден і політика

  • Навіть після того, як Джозеф Байден став віцепрезидентом США, Джилл не покинула свою роботу. В історії країни вона була першою жінкою, яка працювала, будучи другою леді. Раніше Джилл заявляла, що не кине навчати дітей з емоційними розладами, навіть якщо стане першою леді.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Діяльність Джилл Байден і її погляди

  • Джилл Байден є засновницею некомерційної організації Biden Breast Health Initiative, співзасновницею програми Book Buddies, співзасновницею Фонду Байдена, активно бере участь у Delaware Boots on the Ground і є співзасновницею Joining Forces з Мішель Обамою.

Що носить перша леді США

Джилл Байден віддає перевагу класичному крою та елегантності. Хоча перша леді США не проти поекспериментувати з принтом і не боїться буяння кольорів.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Джилл часто вдягає вбрання від улюбленого дизайнера подруги Мішель Обами – Христіана Сіріано. Нова перша леді любить красиві сукні прямого крою і сукні-халати яскравих відтінків. Вони і становлять основу її гардеробу. Улюблене взуття Джилл – високі замшеві чорні чоботи і, звичайно, класичне взуття на шпильці.

Dr. Jill Biden (@drbiden)

Нагадаємо, що у вівторок, 3 листопада, у Сполучених Штатах відбулися 59-ті президентські вибори. За президентське крісло боролися чинний президент Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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