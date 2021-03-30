Що відомо про новий бойовик "Гнів людський" – від творця "Джентльменів" Гая Річі

Прем'єра на великих екранах відбудеться вже цієї весни

Вчора всі кіномани світу були прикуті до екранів, коли вийшов трейлер нового фільму Гая Річі – екшн трилера "Гнів людський". Судячи з успіху його попередньої картини "Джентльмени", по якій планують зняти серіал, цілком очікувано, що режисер знову "збере касу". Тим більше, що це перша за більш ніж 15 років спільна робота Гая Річі з актором Джейсоном Стейтемом – зіркою "Великого куша" і "Карти, гроші, два стволи".

Чим на цей раз нас здивує режисер і чого варто очікувати від фільму – розповідаємо.

Кадр з фільму "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Джентльмен жадає правосуддя

Зовні холоднокровний, таємничий джентльмен Хілл (Джейсон Стейтем) починає працювати в інкасаторській службі, яка регулярно перевозить мільйони доларів США по Лос-Анджелесу. Останнім часом ці перевезення оберталися сущим кошмаром для інкасаторів – вони часто ставали жертвами пограбувань. Іншим невтямки чому ж Хілл обрав таку небезпечну і невдячну роботу. Але за своїми причинами він одержимий спрагою правосуддя і має намір знайти співучасників серії майстерних пограбувань, які сколихнули місто.

Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Возз'єднання Гая Річі та Джейсона Стейтема

Це не перший фільм, в якому Гай Річі віддає головну роль Джейсону Стейтему. Їх творчий тандем почався з дебютної картини режисера "Карти, гроші, два стволи" (1998 рік). Далі були "Великий куш" і "Револьвер". Через більш ніж 15 років, зірки вирішили знову попрацювати над спільним проєктом.

Кадр з фільму "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Камбек Джоша Хартнетта

Одну з ролей виконує Джош Хартнетт – зірка таких кінохітів нульових, як "Факультет", "Одержимість", "Перл-Харбор". Але за останні 10 років Джош Хартнетт припинив активно зніматися і відзначився лише кількома ролями в малобюджетних фільмах. Він навіть відмовився від ролі Бетмена у Крістофера Нолана, і присвятив себе сім'ї. Але ця роль стане для актора сенсаційним поверненням у велике кіно.

В "Гніві людському" Джош Хартнетт грає Дейва, який працює в інкасаторській службі і буде мати непрості стосунки з персонажем Стейтема.

"Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Крім Хартнетта і Стейтема у фільмі глядачі побачать яскраву гру Скотта Іствуда ("Форсаж 8"), Едді Марсана ("Джентльмени"), Холта Маккелані ("Гренландія"), Джеффрі Донована ("Чесний злодій"), Лазу Алонсо ("Пацани"), Лайна Рені ("Джентльмени"), Post Malone ("Людина-павук: Через всесвіти").

Цікаві факти

В основі сюжету "Гніву людського" – французька кримінальна драма "Інкасатор" 2004 року.

Спочатку фільм Гая Річі мав іншу назву – "Інкасаторська вантажівка", але в процесі зйомок назва була замінена.

"Гнів людський" встигли зняти до початку епідемії коронавірусу і це перший американський проєкт Гая Річі, який є британцем.

За традицією режисер виступив і співавтором сценарію.

Це четвертий спільний проєкт Гая Річі та Джейсона Стейтема.

Кадр з фільму "Гнів людський" Фото: themoviedb.org

Фільм "Гнів людський" вийде в український прокат 22 квітня.

А поки, дивіться трейлер фільму "Гнів людський":

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