Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що відомо про новий бойовик "Гнів людський" – від творця "Джентльменів" Гая Річі

Сьогодні, 16:48

Прем'єра на великих екранах відбудеться вже цієї весни

Вчора всі кіномани світу були прикуті до екранів, коли вийшов трейлер нового фільму Гая Річі – екшн трилера "Гнів людський". Судячи з успіху його попередньої картини "Джентльмени", по якій планують зняти серіал, цілком очікувано, що режисер знову "збере касу". Тим більше, що це перша за більш ніж 15 років спільна робота Гая Річі з актором Джейсоном Стейтемом – зіркою "Великого куша" і "Карти, гроші, два стволи".

Чим на цей раз нас здивує режисер і чого варто очікувати від фільму – розповідаємо.

Кадр з фільму "Гнів людський"
Кадр з фільму "Гнів людський"
Фото: themoviedb.org

Джентльмен жадає правосуддя

Зовні холоднокровний, таємничий джентльмен Хілл (Джейсон Стейтем) починає працювати в інкасаторській службі, яка регулярно перевозить мільйони доларів США по Лос-Анджелесу. Останнім часом ці перевезення оберталися сущим кошмаром для інкасаторів – вони часто ставали жертвами пограбувань. Іншим невтямки чому ж Хілл обрав таку небезпечну і невдячну роботу. Але за своїми причинами він одержимий спрагою правосуддя і має намір знайти співучасників серії майстерних пограбувань, які сколихнули місто.

Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський"
Джейсон Стейтем у фільмі "Гнів людський"
Фото: themoviedb.org

Возз'єднання Гая Річі та Джейсона Стейтема

Це не перший фільм, в якому Гай Річі віддає головну роль Джейсону Стейтему. Їх творчий тандем почався з дебютної картини режисера "Карти, гроші, два стволи" (1998 рік). Далі були "Великий куш" і "Револьвер". Через більш ніж 15 років, зірки вирішили знову попрацювати над спільним проєктом.

Кадр з фільму "Гнів людський"
Кадр з фільму "Гнів людський"
Фото: themoviedb.org

Камбек Джоша Хартнетта

Одну з ролей виконує Джош Хартнетт – зірка таких кінохітів нульових, як "Факультет", "Одержимість", "Перл-Харбор". Але за останні 10 років Джош Хартнетт припинив активно зніматися і відзначився лише кількома ролями в малобюджетних фільмах. Він навіть відмовився від ролі Бетмена у Крістофера Нолана, і присвятив себе сім'ї. Але ця роль стане для актора сенсаційним поверненням у велике кіно.

В "Гніві людському" Джош Хартнетт грає Дейва, який працює в інкасаторській службі і буде мати непрості стосунки з персонажем Стейтема.

"Гнів людський"
"Гнів людський"
Фото: themoviedb.org

Крім Хартнетта і Стейтема у фільмі глядачі побачать яскраву гру Скотта Іствуда ("Форсаж 8"), Едді Марсана ("Джентльмени"), Холта Маккелані ("Гренландія"), Джеффрі Донована ("Чесний злодій"), Лазу Алонсо ("Пацани"), Лайна Рені ("Джентльмени"), Post Malone ("Людина-павук: Через всесвіти").

Цікаві факти

  • В основі сюжету "Гніву людського" – французька кримінальна драма "Інкасатор" 2004 року.
  • Спочатку фільм Гая Річі мав іншу назву – "Інкасаторська вантажівка", але в процесі зйомок назва була замінена.
  • "Гнів людський" встигли зняти до початку епідемії коронавірусу і це перший американський проєкт Гая Річі, який є британцем.
  • За традицією режисер виступив і співавтором сценарію.
  • Це четвертий спільний проєкт Гая Річі та Джейсона Стейтема.

Кадр з фільму "Гнів людський"
Кадр з фільму "Гнів людський"
Фото: themoviedb.org

Фільм "Гнів людський" вийде в український прокат 22 квітня.

А поки, дивіться трейлер фільму "Гнів людський":

Раніше ми робили огляд нового фільму із зіркою "Шерлока" Бенедикт Камбербетч – "Код: Залізна кора".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
11 головних кінопрем'єр весни, які ви захочете подивитися на великому екрані Що відомо про фільм "Круелла" зі стильною лиходійкою. В головній ролі — Емма Стоун Про що фільм "Земля кочівників" та чому йому пророкують "Оскар"?
Гай Річі кіно кінопрем'єри
Реклама

Новини партнерів

Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса

Популярні статті

Сьогодні, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти