Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що робила зі своїм тілом та обличчям Кім Кардашян – докладний аналіз пластичного хірурга

Сьогодні, 12:36

Фотограф назвав Кім – адептом фотошопа! Вона дуже його любить і постійно обробляє свої знімки

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

У програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", експерти з'ясовують, який тюнінг дозволяють собі відомі люди. На цей раз під прицілом пластичного хірурга і фотографа виявилася одна з найсексуальніших жінок світу – зірка реаліті-шоу Кім Кардашян.

Шанувальники не раз помічали, що навіть в суперемоційні моменти обличчя Кім Кардашян залишається нерухомим. Такий факт викликає думки про те, що зірка встигла зробити пластику. Однак сама світська левиця запевняє: краса її обличчя і фігури – від природи! Чи правда це – з'ясовують фахівці.

Кім Кардашян любить фотошоп

Світська левиця Кім Кардашьян
Світська левиця Кім Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Перше, на що звернули увагу експерти – любов блогерші до фотошопу.

"Я думаю, Кім – адепт фотошопу! Вона дуже його любить, постійно обробляє свої фотографії. Вона любить замилювати шкіру, робити фотопластику – це коли трохи зменшуються або збільшуються талія і стегна, – зазначив зірковий фотограф Убік Литвин.

За його словами, на зірку працює армія піарників, фотографів, і часто фото з червоних доріжок або церемоній роблять її ж фотографи, які потім розсилають фотографії на телеканали і в видання.

Які пластичні операції робила Кім Кардашян

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Не прокоментувати хірургічні втручання в зовнішності світської левиці неможливо. І експерт запевняє – в цьому випадку ставка була зроблена не на обличчі.

"Її дупа – це продукт роботи хорошого пластичного хірурга. Вона не вставляла імплантати – все це зроблено за допомогою процедури липофилинга, тобто коли свій власний жир вводиться в певну зону, – прокоментував пластичний хірург Андрій Якобчук. – Більш того, зірка зробила пластику грудей. А що стосується витонченої талії – це швидше за все фотошоп".

Невже знаменитість нічого не робила зі своїм обличчям і в 40 років має таку досконалу зовнішність?

"Тільки подивіться на цей ідеальний лоб, відсутність зморшок – тут 100% присутній ботулотоксин, який розгладжує зморшки. До того ж у неї така повна щока – немає переходу. Це говорить про те, що були уколи гіалуронової кислоти або введення того ж жиру, – розповідає хірург. – Були ін'єкції в підборіддя, або ж вставили імплант нижньої щелепи, таким чином підборіддя змінилось – стало більш гострим. А ось що стосується ринопластики, думаю, її не було".

Як виглядала б Кім Кардашян без пластичних операцій

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Які пластичні операції робила Кім Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

"Вона б старіла по типу птозирування. Тобто її м'які тканини інтенсивно опускалися б вниз, вже з'явилися б брилі. Тобто кут і лінія нижньої щелепи не були б настільки окреслені. У неї була б яскраво виражена носогубних складка. Звичайно, зморшки на лобі, в міжбровній області, тому що вона дівчина дуже емоційна, якщо подивитися її інтерв'ю. Але вона знайшла правильного косметолога, правильного хірурга, тому у неї відбувається смарт-старіння", – коментує експерт.

А ось збільшена п'ята точка в майбутньому може принести проблеми зірці, адже з віком у всіх жінок вони зменшуються і опускаються – таке чекає і Кім Кардашян.

Тим часом Оля Полякова показала, як виглядала в дитинстві.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Жінка висміяла білизну для коригування бренду Кім Кардаш'ян (відео) Кім Кардаш'ян закрутила роман з політичним оглядачем - ЗМІ Кім Кардаш'ян закрутила роман з відомим співаком - ЗМІ Зовсім інші: Кім Кардаш'ян показала себе і своїх сестер до пластики
операція пластична операція Кім Кардаш'ян
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре
Анастасия Лунина похвасталась новой татуировкой на бедре

Популярні статті

Сьогодні, 12:36Модно

68 років тому коронували Єлизавету II: як змінювався стиль Її Величності

Сьогодні, 11:04Психо

ТОП-7 порад, як поліпшити своє психічне здоров'я

Вчора, 20:15Смачно

Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Вчора, 12:20Зірково

Дочка Пугачової розчулила Мережу своєю щирістю на новому відео: Яке диво

Вчора, 11:31Психо

П'ять правильних звичок для поліпшення роботи мозку

Вчора, 11:07Смачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

Вчора, 10:10Фаново

День захисту дітей: красиві привітання і вірші

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 1 червня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, терпіння вам!

Вчора, 06:00Зірково

Тарзан вразив Мережу незвичайним подарунком для Наташі Корольової: Яка краса

31 травняEvents

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

31 травняСмачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

31 травняЗірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

31 травняЗірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

31 травняСмачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

31 травняЗірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Абьюзивные отношения: как их распознать
Абьюзивные отношения: как их распознать
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Alyona Alyona продала пісню за рекордну суму
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти