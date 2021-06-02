Що робила зі своїм тілом та обличчям Кім Кардашян – докладний аналіз пластичного хірурга

Фотограф назвав Кім – адептом фотошопа! Вона дуже його любить і постійно обробляє свої знімки

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

У програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна", експерти з'ясовують, який тюнінг дозволяють собі відомі люди. На цей раз під прицілом пластичного хірурга і фотографа виявилася одна з найсексуальніших жінок світу – зірка реаліті-шоу Кім Кардашян.

Шанувальники не раз помічали, що навіть в суперемоційні моменти обличчя Кім Кардашян залишається нерухомим. Такий факт викликає думки про те, що зірка встигла зробити пластику. Однак сама світська левиця запевняє: краса її обличчя і фігури – від природи! Чи правда це – з'ясовують фахівці.

Кім Кардашян любить фотошоп

Світська левиця Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Перше, на що звернули увагу експерти – любов блогерші до фотошопу.

"Я думаю, Кім – адепт фотошопу! Вона дуже його любить, постійно обробляє свої фотографії. Вона любить замилювати шкіру, робити фотопластику – це коли трохи зменшуються або збільшуються талія і стегна, – зазначив зірковий фотограф Убік Литвин.

За його словами, на зірку працює армія піарників, фотографів, і часто фото з червоних доріжок або церемоній роблять її ж фотографи, які потім розсилають фотографії на телеканали і в видання.

Які пластичні операції робила Кім Кардашян

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Не прокоментувати хірургічні втручання в зовнішності світської левиці неможливо. І експерт запевняє – в цьому випадку ставка була зроблена не на обличчі.

"Її дупа – це продукт роботи хорошого пластичного хірурга. Вона не вставляла імплантати – все це зроблено за допомогою процедури липофилинга, тобто коли свій власний жир вводиться в певну зону, – прокоментував пластичний хірург Андрій Якобчук. – Більш того, зірка зробила пластику грудей. А що стосується витонченої талії – це швидше за все фотошоп".

Невже знаменитість нічого не робила зі своїм обличчям і в 40 років має таку досконалу зовнішність?

"Тільки подивіться на цей ідеальний лоб, відсутність зморшок – тут 100% присутній ботулотоксин, який розгладжує зморшки. До того ж у неї така повна щока – немає переходу. Це говорить про те, що були уколи гіалуронової кислоти або введення того ж жиру, – розповідає хірург. – Були ін'єкції в підборіддя, або ж вставили імплант нижньої щелепи, таким чином підборіддя змінилось – стало більш гострим. А ось що стосується ринопластики, думаю, її не було".

Як виглядала б Кім Кардашян без пластичних операцій

Які пластичні операції робила Кім Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

"Вона б старіла по типу птозирування. Тобто її м'які тканини інтенсивно опускалися б вниз, вже з'явилися б брилі. Тобто кут і лінія нижньої щелепи не були б настільки окреслені. У неї була б яскраво виражена носогубних складка. Звичайно, зморшки на лобі, в міжбровній області, тому що вона дівчина дуже емоційна, якщо подивитися її інтерв'ю. Але вона знайшла правильного косметолога, правильного хірурга, тому у неї відбувається смарт-старіння", – коментує експерт.

А ось збільшена п'ята точка в майбутньому може принести проблеми зірці, адже з віком у всіх жінок вони зменшуються і опускаються – таке чекає і Кім Кардашян.

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