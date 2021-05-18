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Що робила з обличчям Кортні Кокс? Докладний розбір від пластичного хірурга

Сьогодні, 16:30

Пластичний хірург назвав всі операції актриси зі зміни зовнішності і розповів, як вона старіла б без пластики

Актриса Кортні Кокс
Актриса Кортні Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

"Ранок з Україною" продовжує серію розслідувань. Експерти в області жіночої краси – відомий пластичний хірург і зірковий фотограф в ефірі телеканалу "Україна" з'ясовують, хто з всесвітньо відомих голлівудських зірок, легенд шоу-бізнесу став жертвою пластичної хірургії і уколів краси. На цей раз під приціл експертів потрапила зірка серіалу "Друзі" – актриса Кортні Кокс.

4 пластичні операції Кортні Кокс: що саме змінила актриса

Чотири роки тому обличчя красуні Кортні Кокс різко змінилося. Після того, як весь світ почав обговорювати змінену зовнішність актриси, вона зізналася – в гонитві за молодістю зробила чотири пластичні операції, які вдалими не вважає. Зірка навіть не могла дивитися на себе в дзеркало!

"Мені здається, що у Кортні Кокс явно помітно тільки зміну губ – верхню губу вона точно вколола", – зазначив зірковий фотограф Убік Литвин у програмі "Ранок з Україною".

Однак пластичний хірург запевняє – зірка спробувала на собі не тільки уколи краси, а й лягла під ніж.

"Все-таки були зроблені певні процедури з кутом нижньої щелепи. Тому що у Кортні вона досить виточена – в нормі такої лінії в 56 років вже не буде. До того ж лінія виглядає занадто неприродно в порівнянні з минулим, – зазначає Андрій Якобчук. – Якщо порівняти ширину рота раніше і зараз, побачимо, що він став ширше – це ознака того, що робилася підтяжка обличчя. Тому що коли робиться підтяжка, вектор, в якому тягнуть шкіру, йде у напрямку до вух".

Акториса Кортні Кокс
Акториса Кортні Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Але, за словами експерта, і на цьому популярна актриса не зупинилася:

"Якщо дивитися на фото останніх років, видно, що шкіри навколо очей стало менше. Зараз у Кортні дуже перетягнена межа нижньої повіки. Швидше за все це сталося через нижню блефаропластику, коли намагаються зробити так, щоб не було обвисання в майбутньому. Але тут перетягнули і їй повністю змінили розріз очей – це вважається халтурою в естетичній медицині", – прокоментував пластичний хірург Андрій Якобчук.

Актриса Кортні Кокс
Актриса Кортні Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Експерти кажуть – у випадку зірки серіалу "Друзі" хірург наполегливо займався усуненням вікових змін, без урахування того, як актриса виглядала до цього. Тому сьогодні Кортні Кокс впізнати може не кожен.

Як би старіла актриса, аби не робила пластичних операцій

"Обличчя такого типу старіє по м'язово-атрофованому типу. З огляду на те, що вона все життя в своїй стабільній вазі, глобального і вираженого обвисання і старіння у неї б не відбувалося. Але ми розуміємо, що все одно шкіра верхньої і нижньої повіки потроху б обвисла. І кут нижньої щелепи не був би ідеальним. Навіть якби вона не використовувала хірургію, занадто б критичних змін зовнішності у неї не відбувалося. Вона б старіла менш інтенсивно в порівнянні зі своїми колегами", – зазначив пластичний хірург.

Раніше пластичний хірург розповів, що робила з обличчям Рене Зеллвегер.

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Джерело: Сьогодні
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