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Церемонію нагородження "Оскар" перенесли: коли вручать статуетки

Сьогодні, 23:31

Як і цьогоріч, організатори шоу вирішили відтермінувати вручення найпрестижнішої кінонагороди у світі, але цього разу лише на місяць

Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
Фото: Getty Images

Наступного року американська кіноакадемія прийняла рішення перенести церемонію нагородження лауреатів премії "Оскар" – другий рік поспіль.

Про це повідомили в прес-службі академії.

В опублікованому 27 травня розкладі всіх етапів визначення переможців найпрестижнішої кінонагороди у світі йдеться, що в 2022 році церемонія вручення статуеток відбудеться 27 березня.

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Спочатку повідомлялося, що це буде 27 лютого. При цьому організатори не виключають, що церемонію нагородження можуть перенести ще раз.

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Крім того, шорт-лист премії оголосять 21 грудня 2021 року, а імена номінантів стануть відомі 8 лютого 2022 року.

Водночас місце проведення шоу залишиться незмінним – це буде театр Dolby в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що цього року вручення "Оскарів" теж переносили – через пандемію коронавірусу замість 28 лютого захід відбувся 25 квітня.

З повним переліком імен цьогорічних переможців кінопремії "Оскар" у всіх номінаціях ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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США кіно Оскар кіноакадемія
Джерело: Сьогодні
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