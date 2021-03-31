У скільки Пітту і Джолі обходиться шлюборозлучний процес – за п'ять років набіг цілий статок!

Актори розлучилися в 2016 році

Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують з'ясовувати стосунки в суді. Зараз колишнє подружжя веде боротьбу за опіку над дітьми. Ніхто з акторів не хоче йти на поступки. Вони готові витратити цілий статок на шлюборозлучний процес.

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Вже по мільйону доларів витратили Бред Пітт і Анджеліна Джолі на шлюборозлучний процес. Пара розійшлася ще в 2016 році і досі не можуть поділити майно. Адже мова йде про французький маєток з виноградниками. Втім, найбільше суперечок навколо неповнолітніх дітей – хто буде опікуном. А оскільки повнолітніми вони стануть лише за шість років, не виключено, що весь цей час буде продовжуватися і процес розлучення.

Зазначається, що крім судових витрат і витрат на престижних адвокатів пара найняла приватного суддю, чиї послуги обходяться приблизно в тисячу доларів за годину роботи.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта троє рідних дітей: 14-річна Шайло, 12-річні Нокс і Вів'єн, а також троє прийомних: 16-річна Захара, 16-річний Пакса і 19-річний Меддокс.

Раніше ми розповідали, що син Бреда Пітта відмовився від прізвища батька.

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