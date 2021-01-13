Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишній чоловік трагічно загиблої Наи Рівери вшанував її пам'ять зворушливим фото

Сьогодні, 15:25

Райан Дорсі поділився архівних кадром з актрисою і їхнім сином

Райан Дорсі, американський актор і колишній чоловік актриси Най Рівери, яка потонула в озері пів року тому, вшанував її пам'ять зворушливим знімком з їхнім спільним сином Джозі.

Сьогодні Наї виповнилося б 34 роки. В честь цього Райан опублікував в Instagram чорно-біле архівне фото, на якому позує разом з Наєю і Джозі.

"Той факт, що тебе більше немає, одночасно такий реальний, але й сюрреалістичний. І якщо є в цьому всьому якийсь сенс, то його і одночасно немає. 34 ...Я вже ніби чую, як ти кажеш: "Ох, я тепер до быса стара". Ха...Спочивай з миром, літня леді", – написав Райан.

Райан Дорсі з Наєю Ріверою та їхнім сином Джозі
Райан Дорсі з Наєю Ріверою та їхнім сином Джозі
Фото: instagram.com/dorseyryan

Нагадаємо, 33-річна зірка серіалу "Хор" пропала без вісті 8 липня минулого року, коли човен, який вона орендувала на озері Піру, був знайдений з її п'ятирічним сином Джозі, сплячим в ньому. Пошуки тіла Рівери тривали кілька днів. Пізніше тіло актриси було знайдено і вона офіційно була визнана потонулою.

Нагадаємо, Райан Дорсі подав позов про неправомірну смерть Наї Рівери.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ексчоловік потонулої в озері Наї Рівери прокоментував можливий роман з сестрою актриси Сестра трагічно загиблої Наї Рівери переїхала до колишнього чоловіка актриси Названа офіційна причина смерті актриси Наї Рівери
Ная Рівера
Реклама

Новини партнерів

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД

Популярні статті

Сьогодні, 15:56Fun

Привітання зі старим Новим роком-2021: яскраві листівки, побажання і вірші

Сьогодні, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст пісні та історія

Сьогодні, 05:13Психологія

Гороскоп на сьогодні 13 січня: Водолію надійдуть привабливі пропозиції, а Рибам потрібно викластися на роботі

Вчора, 22:01Events

Ворожіння на старий Новий рік-2021: ТОП-7 способів

Вчора, 19:59Events

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

Вчора, 18:45Шоу-бізнес

Леся Никитюк продемонструвала, як їй "прибирають" зайві сантиметри на талії

Вчора, 18:33Food

Рецепти "багатої" куті на старий Новий рік: з коньяком, вершками та маслом

Вчора, 18:24Fun

Популярні посівалки на старий Новий рік-2021

Вчора, 14:13Events

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою на старий Новий рік

Вчора, 11:40Food

Тісто для вареників на Старий Новий рік: рецепти на молоці, кефірі та воді

11 січняFun

Найкращі ворожіння на старий Новий рік: як і коли ворожать

11 січняFun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

11 січняFood

Що має стояти на столі на старий Новий рік

11 січняEvents

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

11 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

10 січняWellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Новини партнерів

Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Торт Муравейник из печенья со сгущенкой: рецепт с фото пошагово
Как выглядит Вера Галушка без фотошопа: настоящее лицо Брежневой
Как выглядит Вера Галушка без фотошопа: настоящее лицо Брежневой
Скандального мужа Королевой Тарзана уличили в новом лицемерии
Скандального мужа Королевой Тарзана уличили в новом лицемерии
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
Марина Бех порадовала фанатов откровенным снимком
3 найкращих новорічних закуски з риби
3 найкращих новорічних закуски з риби

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти