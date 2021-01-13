Колишній чоловік трагічно загиблої Наи Рівери вшанував її пам'ять зворушливим фото

Райан Дорсі поділився архівних кадром з актрисою і їхнім сином

Райан Дорсі, американський актор і колишній чоловік актриси Най Рівери, яка потонула в озері пів року тому, вшанував її пам'ять зворушливим знімком з їхнім спільним сином Джозі.

Сьогодні Наї виповнилося б 34 роки. В честь цього Райан опублікував в Instagram чорно-біле архівне фото, на якому позує разом з Наєю і Джозі.

"Той факт, що тебе більше немає, одночасно такий реальний, але й сюрреалістичний. І якщо є в цьому всьому якийсь сенс, то його і одночасно немає. 34 ...Я вже ніби чую, як ти кажеш: "Ох, я тепер до быса стара". Ха...Спочивай з миром, літня леді", – написав Райан.

Райан Дорсі з Наєю Ріверою та їхнім сином Джозі Фото: instagram.com/dorseyryan

Нагадаємо, 33-річна зірка серіалу "Хор" пропала без вісті 8 липня минулого року, коли човен, який вона орендувала на озері Піру, був знайдений з її п'ятирічним сином Джозі, сплячим в ньому. Пошуки тіла Рівери тривали кілька днів. Пізніше тіло актриси було знайдено і вона офіційно була визнана потонулою.

Нагадаємо, Райан Дорсі подав позов про неправомірну смерть Наї Рівери.

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