Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

Сьогодні, 13:15

Олександр Комков заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою

Зі своїм колишнім чоловіком співачка Аліна Гросу прожила після весілля всього пів року – пара одружилася влітку 2019 року, а вже до зими розійшлася. Олександр вперше прокоментував розлучення.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Олександр заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою.

"Причиною розлучення стало спільне бажання розійтися. З Аліною не спілкуюся, але бажаю їй тільки всього найкращого і успіхів у творчості", – прокоментував Олександр Комков.

Співачка Аліна Гросу з чоловіком Олександром
Співачка Аліна Гросу з чоловіком Олександром
Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що раніше Аліна Гросу заявляла, що саме її колишній чоловік став ініціатором розлучення. За словами Аліни, він запропонував їм розстатися на місяць. Після цього Олександр закрутив роман з жінкою, яка була старша за нього. В результаті Аліна та Олександр розлучилася назавжди.

Зараз, як припускають багато шанувальників співачки, Аліна Гросу перебуває у стосунках з актором і режисером Романом Полянським, з яким вже більше двох років співпрацює на зйомках кліпів і кіно. Пара робить безліч натяків на свій роман, але офіційно поки що не заявляють про свої стосунки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
"Ви пара? - Не знаю" - Гросу про роман з Полянським Полянський прокоментував роман із Гросу: "Всім вже давно зрозуміло, які у нас стосунки" Гросу підтвердила роман з Полянським: що відомо про нового обранця співачки
Аліна Гросу
Реклама

Новини партнерів

Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами
Ничего себе: популярная модель блеснула сочными формами

Популярні статті

Сьогодні, 13:35Психо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

Вчора, 19:32Психо

Що подарувати на 8 Березня: оригінальні ідеї для коханих жінок

Вчора, 18:16Зірково

Камалія розповіла, як Захур виховує доньок: Папа погрожує відправити до бомжатскої школи

Вчора, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 10:13Зірково

Віктор Павлік зізнався вагітній дружині, що закоханий у відому співачку

Вчора, 06:38Психо

Гороскоп на сьогодні 23 лютого: Овни будуть сповнені ідей, а Раку потрібно розслабитися

22 лютогоЗірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

22 лютогоЗірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

22 лютогоСмачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

22 лютогоЗірково

Олексій Тригубенко з "Холостячки" про розставання з дівчиною: "Некомфортно бути наодинці із собою"

22 лютогоСмачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

22 лютогоПсихо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

22 лютогоЗірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

22 лютогоСмачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

22 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

22 лютогоЗірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

Новини партнерів

Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Ольга Сумская в бикини с любимым показала архивное фото
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть
"Грудь вот-вот выпрыгнет": Седокова в бикини взбудоражила сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти