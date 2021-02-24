Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

Олександр Комков заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою

Зі своїм колишнім чоловіком співачка Аліна Гросу прожила після весілля всього пів року – пара одружилася влітку 2019 року, а вже до зими розійшлася. Олександр вперше прокоментував розлучення.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Олександр заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою.

"Причиною розлучення стало спільне бажання розійтися. З Аліною не спілкуюся, але бажаю їй тільки всього найкращого і успіхів у творчості", – прокоментував Олександр Комков.

Співачка Аліна Гросу з чоловіком Олександром Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що раніше Аліна Гросу заявляла, що саме її колишній чоловік став ініціатором розлучення. За словами Аліни, він запропонував їм розстатися на місяць. Після цього Олександр закрутив роман з жінкою, яка була старша за нього. В результаті Аліна та Олександр розлучилася назавжди.

Зараз, як припускають багато шанувальників співачки, Аліна Гросу перебуває у стосунках з актором і режисером Романом Полянським, з яким вже більше двох років співпрацює на зйомках кліпів і кіно. Пара робить безліч натяків на свій роман, але офіційно поки що не заявляють про свої стосунки.

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