Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення
Олександр Комков заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою
Зі своїм колишнім чоловіком співачка Аліна Гросу прожила після весілля всього пів року – пара одружилася влітку 2019 року, а вже до зими розійшлася. Олександр вперше прокоментував розлучення.
В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Олександр заявив, що вони з Аліною розлучилися за обопільною згодою.
"Причиною розлучення стало спільне бажання розійтися. З Аліною не спілкуюся, але бажаю їй тільки всього найкращого і успіхів у творчості", – прокоментував Олександр Комков.
Зазначимо, що раніше Аліна Гросу заявляла, що саме її колишній чоловік став ініціатором розлучення. За словами Аліни, він запропонував їм розстатися на місяць. Після цього Олександр закрутив роман з жінкою, яка була старша за нього. В результаті Аліна та Олександр розлучилася назавжди.
Зараз, як припускають багато шанувальників співачки, Аліна Гросу перебуває у стосунках з актором і режисером Романом Полянським, з яким вже більше двох років співпрацює на зйомках кліпів і кіно. Пара робить безліч натяків на свій роман, але офіційно поки що не заявляють про свої стосунки.
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