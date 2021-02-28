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Учасник з Марокко та співучий бібліотекар: як пройшов шостий випуск "Голосу країни-11"

Вчора, 23:25

Дізнайтеся, які учасники підкорювали сцену шоу в шостому епізоді

Пройшов шостий епізод "Голосу країни-11", який, як і п'ятий випуск , був багатий яскравими учасниками. Цього разу на шоу прийшов хлопець, який шість років тому програв співакові ALEKSEEV на баттлах "Голосу країни", 18-річний TikTok-блогер, який підкорив серце Наді Дорофєєвої, дівчина, яка перемогла наркотичну залежність і багато інших.

Денис Потреваєв вже брав участь у шоу шість років тому. Він співав у баттлах разом з відомим виконавцем ALEKSEEV, але не пройшов далі. Денис повернувся на проєкт, щоб дійти до фіналу і засяяти на сцені "Голосу". Потреваєв розгорнув всі чотири крісла тренерів. Пішов у команду до Тіни Кароль.

Марія Гоур пише власні пісні і мріє про велику сцену. Її вокал оцінили тренери, але ніхто з них до дівчини, на жаль, не повернувся.

Микита Леонтьєв – 18-річний тіктокер і майбутній бібліотекар. Хлопець підкорив Надю Дорофєєву, до якої і хотів потрапити в команду.

Лаура Марті – українка вірменського походження. Дівчина обожнює джаз і з дитинства мріє виступати на великій сцені. Лаура прийшла на "Голос", щоб здійснити мрію мами, яка все життя мріяла співати. До дівчини повернулася Надя Дорофєєва.

19-річна Анна Гадоміч пройшла важкі життєві випробування. Дівчина поборола наркотичну залежність, знайшла свою любов і довгий час співала разом з вуличними музикантами. Анна почала своє життя з нуля, і прийшла на "Голос країни", щоб поділитися власним досвідом і застерегти інших. Наркотики не допомагають творити, а навпаки вбивають всі сили і творчі прагнення. До Анни повернулися Надя Дорофєєва та Діма Монатік. Дівчина приєдналася до команди Монатіка.

Ілля Ніколаєнко не може жити без музики, яка завжди рятує хлопця у важких життєвих ситуаціях. У 16 років Ілля пішов з дому через сварки з батьком, який не схвалював захоплення сина музикою. До хлопця повернулися відразу три тренера: Олег Винник, Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. Ілля вибрав команду Наді.

"Голос країни" для Катерини Руденко – це шанс бути почутою. Дівчина співає з дитинства і вважає музику своєю єдиною втіхою. На жаль, до неї ніхто не повернувся. Катерина розплакалася на сцені, після чого її довго заспокоювали тренери, а особливо – Олег Винник, який посадив дівчину в своє крісло і витирав її сльози своєю хусткою! Це був один з найбільш зворушливих моментів випуску.

Вікторія Брехар пожертвувала своїм музичним майбутнім заради сім'ї – вона стала мамою у 19 років і зараз виховує дочку. Потрапити на сцену "Голосу країни" було її найбільшою мрією. До дівчини повернулися Тіна Кароль, Олег Винник і Дмитро Монатік. Вікторія вибрала команду Тіни.

До музиканта-початківця, 21-річного Ярослава Фролова, на жаль, не повернувся ніхто з тренерів.

Аліса Стрига прийшла нагадати Потапу, кого він втратив. Багато років тому продюсер запропонував дівчині співати в дуеті "Время и Стекло", але потім на її місце взяли Надю Дорофєєву. З тих пір Аліса мріє про велику сцену і успішну зоряну кар'єру. До дівчини повернулися Олег Винник, Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва. Аліса вибрала команду Монатіка.

Співачка KOLA (Анастасія Прудіус) повернулася на "Голос країни", щоб стати відомою артисткою і засяяти на великій сцені. Дівчина вже брала участь в шоу – в шостому сезоні "Голосу", проте вибула на етапі нокаутів. Проєкт повністю змінив її життя – вже протягом трьох років Анастасія співає на "Танцях з зірками". До Прудіус повернулися всі чотири тренери. Дівчина приєдналася до команди Монатіка.

16-річна Mary Soddy з дитинства пише пісні і грає на гітарі. Дівчина обожнює фолк – цю любов їй прищепив дідусь. Вона мріє нести лемківську пісню по всьому світу. До Mary повернулися Тіна Кароль і Олег Винник. Дівчина вибрала Тіну.

25-річний Нарам Мумні – учасник з Марокко. І він обожнює український "Голос країни". Приїхати в Україну і взяти участь в шоу було його найбільша мрія, тому хлопець вступив до українського університету, де вивчав IT. Нарам розгорнув крісла Тіни Кароль, Олега Винника і Наді Дорофєєвої. Хлопець вибрав Тіну Кароль і став останнім учасником її команди.

Нагадаємо, в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу.

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