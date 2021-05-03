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Колишня дівчина принца Гаррі вперше стала мамою

Сьогодні, 16:18

Відома британська співачка Еллі Голдінг народила первістка від Каспара Джоплінга. Пол малюка пара поки приховує

Екскохана британського принца Гаррі співачка Еллі Голдінг поповнила ряди зіркових матусь. Артистка народила первістка. Про це повідомив її чоловік Каспар Джоплінг у своєму Instagram-профілі.

У сториз 29-річний чоловік Еллі розповів фоловерам, що мама і дитина здорові, з ними все добре.

"У цей чарівний і особистий момент, ми були б вдячні, якби змогли насолодитися приватністю. Дякуємо всім", – написав Каспар, а стать та ім'я новонародженої дитини залишив у секреті.

Скріншот: instagram.com/stories/casparjopling

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Еллі Голдінг і Каспар Джоплінг одружилися у вересні 2019 року. На їхньому весіллі були присутні Кетті Перрі та Орландо Блум, принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк, принцеса Беатріс і Едоардо Моцці. Принц Гаррі та Меган Маркл були запрошені, але не прийшли на церемонію.

Еллі Голдінг
Еллі Голдінг
Фото: instagram.com/elliegoulding

До слова, сам принц Гаррі скоро стане батьком вдруге.

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