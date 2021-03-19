Колишня дівчина "Холостяка" чекає на дитину від чоловіка, який кинув вагітну наречену: фото
Тіматі і Алекса зустрічалися протягом трьох років
Колишня дівчина репера і учасника російського "Холостяка" Тіматі вагітна первістком. 32-річна ексучасниця "Фабрики зірок-4" Алекса чекає на дитину від свого нареченого В'ячеслава Дайчева.
Про свою вагітність Алекса (справжнє ім'я – Олександра Чвікова) оголосила в своєму Instagram-профілі.
"В очікуванні найпрекраснішого і хвилюючого моменту в житті", – підписала фото співачка.
Алекса і Тіматі познайомилися в 2004 році на музичному проєкті "Фабрика зірку-4". Тоді за їх стосунками стежила багатомільйонна публіка. Алексі було 16 років, а Тіматі ледь виповнилося 21. Закохані зустрічалися протягом трьох років, а після розставання зберегли теплі стосунки.
Нещодавно Алекса прийняла пропозицію руки і серця від фітнес-тренера В'ячеслава Дайчева, який кинув свою вагітну наречену Сашу Сівкову на останніх тижнях вагітності. Саша, до слова, є танцівницею балету Філіпа Кіркорова.
До слова, Алекса народилася в Україні, в Донецьку. Її батько – український бізнесмен Олександр Чвіков, один з керівників донецької компанії "Енергозбутпром", яка займається виробництвом стінових блоків.
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