Колишня дівчина "Холостяка" чекає на дитину від чоловіка, який кинув вагітну наречену: фото

Тіматі і Алекса зустрічалися протягом трьох років

Колишня дівчина репера і учасника російського "Холостяка" Тіматі вагітна первістком. 32-річна ексучасниця "Фабрики зірок-4" Алекса чекає на дитину від свого нареченого В'ячеслава Дайчева.

Про свою вагітність Алекса (справжнє ім'я – Олександра Чвікова) оголосила в своєму Instagram-профілі.

"В очікуванні найпрекраснішого і хвилюючого моменту в житті", – підписала фото співачка.

Тіматі та Алєкса Фото: https://www.instagram.com/aleksa___official, trendru.info

Алекса і Тіматі познайомилися в 2004 році на музичному проєкті "Фабрика зірку-4". Тоді за їх стосунками стежила багатомільйонна публіка. Алексі було 16 років, а Тіматі ледь виповнилося 21. Закохані зустрічалися протягом трьох років, а після розставання зберегли теплі стосунки.

Нещодавно Алекса прийняла пропозицію руки і серця від фітнес-тренера В'ячеслава Дайчева, який кинув свою вагітну наречену Сашу Сівкову на останніх тижнях вагітності. Саша, до слова, є танцівницею балету Філіпа Кіркорова.

Алекса з В'ячеславом Дайчевим; Саша Сівкова Фото: https://www.instagram.com/aleksa___official, instagram.com/sasha_sivkova_

До слова, Алекса народилася в Україні, в Донецьку. Її батько – український бізнесмен Олександр Чвіков, один з керівників донецької компанії "Енергозбутпром", яка займається виробництвом стінових блоків.

Раніше ми розповідали про реакцію Тіматі і глядачів на нового ведучого російського "Холостяка" – Нікіту Добриніна.

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