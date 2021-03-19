Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишня дівчина "Холостяка" чекає на дитину від чоловіка, який кинув вагітну наречену: фото

Сьогодні, 14:25

Тіматі і Алекса зустрічалися протягом трьох років

Колишня дівчина репера і учасника російського "Холостяка" Тіматі вагітна первістком. 32-річна ексучасниця "Фабрики зірок-4" Алекса чекає на дитину від свого нареченого В'ячеслава Дайчева.

Про свою вагітність Алекса (справжнє ім'я – Олександра Чвікова) оголосила в своєму Instagram-профілі.

"В очікуванні найпрекраснішого і хвилюючого моменту в житті", – підписала фото співачка.

Тіматі та Алєкса
Тіматі та Алєкса
Фото: https://www.instagram.com/aleksa___official, trendru.info

Алекса і Тіматі познайомилися в 2004 році на музичному проєкті "Фабрика зірку-4". Тоді за їх стосунками стежила багатомільйонна публіка. Алексі було 16 років, а Тіматі ледь виповнилося 21. Закохані зустрічалися протягом трьох років, а після розставання зберегли теплі стосунки.

Нещодавно Алекса прийняла пропозицію руки і серця від фітнес-тренера В'ячеслава Дайчева, який кинув свою вагітну наречену Сашу Сівкову на останніх тижнях вагітності. Саша, до слова, є танцівницею балету Філіпа Кіркорова.

Алекса з В'ячеславом Дайчевим; Саша Сівкова
Алекса з В'ячеславом Дайчевим; Саша Сівкова
Фото: https://www.instagram.com/aleksa___official, instagram.com/sasha_sivkova_

До слова, Алекса народилася в Україні, в Донецьку. Її батько – український бізнесмен Олександр Чвіков, один з керівників донецької компанії "Енергозбутпром", яка займається виробництвом стінових блоків.

Раніше ми розповідали про реакцію Тіматі і глядачів на нового ведучого російського "Холостяка" – Нікіту Добриніна.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Молодша сестра Кейт Міддлтон стала мамою вдруге Альбіна Джанабаєва чекає на третю дитину від Меладзе (фото) Меган Маркл і принц Гаррі розсекретили стать другої дитини
вагітність тіматі холостяк
Реклама

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

Популярні статті

Сьогодні, 15:47Events

Переведення годинника на літній час в Україні в 2021 році так і не скасували

Сьогодні, 13:49Events

Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Сьогодні, 11:36Фаново

Песах-2021: коли відзначається єврейська Пасха

Сьогодні, 06:10Психо

Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Вчора, 18:35Смачно

Як спекти смачний пиріг на кефірі: 5 рецептів

Вчора, 14:31Зірково

Надія Мейхер заблокувала відомого ведучого в соцмережах за нескромні питання про її груди

Вчора, 11:49Смачно

Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Вчора, 11:44Зірково

Андрія Данилка помітили в обіймах екстравагантної жінки: фото

Вчора, 11:10Зірково

5 видовищних фільмів Люка Бессона, який подарував світові "Леона"

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

17 березняЗірково

В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

17 березняСмачно

Як приготувати пісні котлети: 5 рецептів

17 березняФаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

17 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 17 березня: Леви знайдуть додатковий прибуток, а Дівам потрібен відпочинок

16 березняЗірково

Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео

16 березняЗірково

Не можна залишати будинок навіть випити кави: що забороняли Меган Маркл і її мамі в Лондоні

Новини партнерів

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти