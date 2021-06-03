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Будемо йти над обривами: Тіна Кароль планує небезпечну подорож

Сьогодні, 18:41

Артистка планує здійснити піший похід в гори і підкорити Еверест. Тіна відправиться в подорож вже цієї осені, в жовтні

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

У новому відеоінтерв'ю відома українська співачка Тіна Кароль не тільки показала вбрання, яке ніколи не вдягне, а й розповіла, куди вона збирається відправитися вже цієї осені.

За словами співачки, вона планує відвідати Непал і піднятися на знамениту гору Еверест.

"Я поїду в Непал, в похід. Ми будемо жити в таборах, в наметах. Наше завдання – дійти до табору на Евересті, а потім ми летимо на вертольоті на вершину. Це піший тур, ми будемо йти по 12 годин на день. Це дуже складно, але я не боюся. Ми будемо йти над обривами і спостерігати світанок на засніжених непальських хребтах", – поділилася планами Тіна.

Тіна Кароль
Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Ця затія знайшла відгук і серед шанувальників Тіни. Один з підписників артистки на YouTube написав, що теж мріє про Непал.

"Я з дитинства мрію про Непал. Побачити Еверест своїми очима. Пожити в базовому таборі. Побачити альпіністів, які підкорили вершину. Побачити цю красу, емоції. Тіна, бажаю вам все це побачити! Так моя мрія здійсниться через вас. Сподіваюся, ми побачимо як відбувався похід", – написав користувач під ніком Rin Mayer.

Скріншот: YouTube

Схоже, що Тіна любить подорожувати по незвичайним локаціях світу. Наприклад, раніше вона знялася у фотосесії, яка проходила в Намібії. Співачка відправилася в Африку, де позувала на тлі гігантських барханів. Дивіться вражаючі фото Тіни в пустелі.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль вперше виступить на Atlas Weekend-2021 .

Дивіться нове інтерв'ю Тіни Кароль, де вона розповіла про улюблену книгу, музику, дизайнерів, одяг і показала свій будинок:

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