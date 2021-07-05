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Брітні Спірс дзвонила в службу порятунку в ніч перед судом – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 08:31
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Журналісти дізналися, що перед засіданням суду Брітні Спірс дзвонила в службу порятунку. Вона назвала себе жертвою жорстокого поводження опікуна
Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства
Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

Напередодні засідання суду, де стало відомо, що Брітні Спірс накачували літієм і забороняли вагітніти, співачка дзвонила в службу порятунку. Вона скаржилася на свого опікуна і називала себе жертвою його жорстокого поводження.

Так, в ніч перед судом Брітні Спірс звернулася в службу порятунку і повідомила про зловживання її батьком Джеймі Спірсом опікунством. Поліція цей факт підтвердила, пише Deadline.

При цьому доступ до запису розмови з Брітні для журналістів закритий, оскільки розслідування в її справі ще триває.

Джеймі Спірс та Брітні Спірс
Джеймі Спірс та Брітні Спірс / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

13 років Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені.

Крім батька, опікуном Спірс також був призначений і адвокат Ендрю Уоллет, який "охороняв" все майно співачки. У березні 2019 року Уоллет відмовився від ролі опікуна, не пояснивши причину.

У 2019 році, коли у батька Брітні виникли проблеми зі здоров'ям і артистка перестала давати концерти, тимчасову опіку над Спірс взяла менеджерка співачки – Джоді Монтгомері.

Шанувальники Брітні забили тривогу і в соцмережах запустили флешмоб на підтримку Спірс, який отримав назву #FreeBritney (з англ. – "Свободу Брітні").

23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, які пережила за всі роки опікунства.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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