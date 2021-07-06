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Брітні Спірс збирається завершити музичну кар'єру – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 11:48
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Менеджер Брітні Спірс, який пропрацював з нею 25 років, оголосив про припинення співпраці зі співачкою. Він заявив, що Брітні збирається офіційно завершити кар'єру
Брітні Спірс завершує кар'єру
Брітні Спірс завершує кар'єру / Фото: Getty Images

Вже кілька років Брітні Спірс намагається позбутися опіки свого батька Джеймса. Не так давно вона шокували зізнанням, що її накачували літієм і забороняли вагітніти . Співачку підтримали прихильники і багато зірок. Вони вірять, що Брітні Спірс вдасться отримати таку довгоочікувану свободу і знову почати всіх радувати своїми виступами. Але менеджер співачки Ларрі Рудольф, який пропрацював з нею 25 років, натякнув на плани Брітні завершити кар'єру. Про це пише Deadline .

"Минуло більше двох з половиною років з тих пір, як ми з Брітні в останній раз спілкувалися. І тоді вона мені повідомила, що хоче взяти безстрокову перерву в роботі. Сьогодні мені стало відомо, що Брітні заявила про свій намір офіційно завершити кар'єру", – розповів менеджер артистки.

Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства
Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

Він уточнив, що ніколи не мав відношення до опіки над співачкою і не знає багатьох деталей.

"Спочатку я був найнятий на роботу Брітні, щоб допомагати їй управляти її кар'єрою. І як менеджер я вважаю, що в інтересах Брітні мені краще буде піти з її команди, оскільки в моїх професійних послуг більше немає необхідності. Будь ласка, прийміть цей лист як офіційну відставку. я завжди буду пишатися тим, чого ми досягли за 25 років нашої спільної роботи. Я бажаю Брітні здоров'я і щастя, і я буду завжди поруч, якщо я коли-небудь знову їй знадоблюся, як і завжди ", – заявив Ларрі Рудольф.

Нагадаймо, раніше вже з'являлися чутки про бажання Брітні Спірс завершити кар'єру.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Раніше ми докладно розповідали все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України."

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