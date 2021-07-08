Брітні Спірс знялася оголеною – в Мережі не вірять, що це фото співачки

Шанувальники уважно стежать за новинами про Брітні Спірс після її шокуючих зізнань у суді, що її накачували літієм і забороняли вагітніти . Після нової публікації співачки в Instagram , в Мережі припустили, що на знімку може бути зовсім не Брітні.
На фото співачка позувала оголеною, повернувшись спиною до камери.
Підписники засумнівалися, що на знімку Брітні бо відсутні татуювання – чарівна фея в низу спини і напис на івриті на задній частині шиї.
- "Хто фотошопить її фото?"
- "Де тату?"
- "Ми знаємо, що це не ти"
- "Це не Брітні"
- "Це не Брітні. Де тату?"
Нагадаємо, менеджер Брітні Спірс, який пропрацював з нею 25 років, оголосив про припинення співпраці зі співачкою. Він заявив, що Брітні збирається офіційно завершити кар'єру.
13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені.
Шанувальники Брітні забили тривогу і в соцмережах запустили флешмоб на підтримку Спірс, який отримав назву #FreeBritney (з англ. – "Свободу Брітні").
23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.
Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:
Раніше ми докладно розповідали все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу .