Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Спецтема

Канни-2021

Топ-новина

WOW Єфросиніна

Топ-новина

Гаррі ображений

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Топ-новина

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Брітні Спірс знялася оголеною – в Мережі не вірять, що це фото співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 09:55
Копіювати лінк
У Мережі обговорюють нове фото співачки Брітні Спірс, яке з'явилося на її сторінці в Instagram. Підписники сумніваються, що на знімку артистка
Брітні Спірс опублікувала оголене фото
Брітні Спірс опублікувала оголене фото / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Шанувальники уважно стежать за новинами про Брітні Спірс після її шокуючих зізнань у суді, що її накачували літієм і забороняли вагітніти . Після нової публікації співачки в Instagram , в Мережі припустили, що на знімку може бути зовсім не Брітні.

На фото співачка позувала оголеною, повернувшись спиною до камери.

Брітні Спірс опублікувала оголене фото
Брітні Спірс опублікувала оголене фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Підписники засумнівалися, що на знімку Брітні бо відсутні татуювання – чарівна фея в низу спини і напис на івриті на задній частині шиї.

Татуювання Брітні Спірс
Татуювання Брітні Спірс / Фото: Pinterest

Тату Брітні Спірс
Тату Брітні Спірс / Фото: Pinterest

  • "Хто фотошопить її фото?"
  • "Де тату?"
  • "Ми знаємо, що це не ти"
  • "Це не Брітні"
  • "Це не Брітні. Де тату?"

Нагадаємо, менеджер Брітні Спірс, який пропрацював з нею 25 років, оголосив про припинення співпраці зі співачкою. Він заявив, що Брітні збирається офіційно завершити кар'єру.

13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені.

Шанувальники Брітні забили тривогу і в соцмережах запустили флешмоб на підтримку Спірс, який отримав назву #FreeBritney (з англ. – "Свободу Брітні").

23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Раніше ми докладно розповідали все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Хронометраж
6 - 18 червня

Стартував 74-й Каннський кінофестиваль

Червона доріжка: найстильніші гості
Цитата дня

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

Камілла Томіні королівський експерт
Дізнатися більше про королівську сім'ю
Белла Хадід на червоному хіднику Канн-2021
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Унікальне місце для фотосесії в лаванді
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити скраб для тіла
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти