Брітні Спірс залишиться під опікою батька – співачка програла суд

Нещодавно поп-зірка вперше виступила на судовому засіданні, розповівши про жах, який пережила за роки опікунства. Схоже, їй не вдалося переконати суддю

Джеймі та Брітні Спирс / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Суддя відхилив прохання Брітні Спірс про відсторонення її батька від опікунства – принаймні, на цей момент. Про це повідомляє Variety.

У нових судових документах, які були подані Верховним судом Лос-Анджелеса в середу, 30 червня, показують, що суддя відхилив прохання адвоката Спірс, Семюеля Інгема III, про відсторонення батька співачки від опікунства.

Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

Нові судові документи – ще одна юридична невдача для співачки, але у відмові судді немає нічого нового. Семюел Інгхем III подав прохання про відсторонення батька Спірс ще в листопаді 2020 року, заявивши, що його клієнтка "боялася свого батька" і відмовляється виступати знову, якщо її батько продовжить контролювати її життя і кар'єру.

У той час суддя Бренда Пенні відмовилася відсторонити її батька від опікунства, хоча вона не виключила, що в майбутньому подаватимуться прохання про його відсторонення. Також тоді суддя призначила спільним опікуном фінансову компанію Bessemer Trust.

Сьогоднішні документи подані виключно для того, щоб суддя затвердила Bessemer Trust в якості ще одного опікуна. Документи також підтверджують рішення судді не усувати Спірса-старшого від опікунства.

У матеріалах судової справи йдеться, що суд визнав Спірс "в значній мірі нездатною керувати своїми фінансовими ресурсами або протистояти шахрайству чи неналежному впливу".

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