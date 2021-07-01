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Брітні Спірс залишиться під опікою батька – співачка програла суд

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
1 липня, 09:19
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Нещодавно поп-зірка вперше виступила на судовому засіданні, розповівши про жах, який пережила за роки опікунства. Схоже, їй не вдалося переконати суддю
Джеймі та Брітні Спирс
Джеймі та Брітні Спирс / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Суддя відхилив прохання Брітні Спірс про відсторонення її батька від опікунства – принаймні, на цей момент. Про це повідомляє Variety.

У нових судових документах, які були подані Верховним судом Лос-Анджелеса в середу, 30 червня, показують, що суддя відхилив прохання адвоката Спірс, Семюеля Інгема III, про відсторонення батька співачки від опікунства.

Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства
Брітні Спірс виступила в суді та попросила звільнити її від опікунства / Фото: Getty Images

Нові судові документи – ще одна юридична невдача для співачки, але у відмові судді немає нічого нового. Семюел Інгхем III подав прохання про відсторонення батька Спірс ще в листопаді 2020 року, заявивши, що його клієнтка "боялася свого батька" і відмовляється виступати знову, якщо її батько продовжить контролювати її життя і кар'єру.

У той час суддя Бренда Пенні відмовилася відсторонити її батька від опікунства, хоча вона не виключила, що в майбутньому подаватимуться прохання про його відсторонення. Також тоді суддя призначила спільним опікуном фінансову компанію Bessemer Trust.

Сьогоднішні документи подані виключно для того, щоб суддя затвердила Bessemer Trust в якості ще одного опікуна. Документи також підтверджують рішення судді не усувати Спірса-старшого від опікунства.

У матеріалах судової справи йдеться, що суд визнав Спірс "в значній мірі нездатною керувати своїми фінансовими ресурсами або протистояти шахрайству чи неналежному впливу".

Раніше ми розповіли абсолютно все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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