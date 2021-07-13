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Брітні Спірс шукає нового адвоката, щоб позбутися від опіки батька

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 липня, 09:44
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Колишній адвокат Брітні Спірс Сем Інгхем пішов після того, як суд відхилив позов про позбавлення опікунства її батька, Джеймі Спірса
Брітні Спірс шукає нового адвоката
Брітні Спірс шукає нового адвоката / Фото: Getty Images

Брітні Спірс продовжує боротися за те, щоб самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. Співачка знаходиться в пошуках адвоката, який допоможе їй звільнитися від опікунства свого батька. Про це пише CNN.

За інформацією видання, в якості захисника в суді може виступити колишній федеральний прокурор Метью Розенгарта. Він упродовж багатьох років представляв інтереси Стівена Спілберга, Шона Пенна, Бена Аффлека.

/ Фото: Getty Images

Варто зазначити, Брітні Спірс попросила дати їй можливість самій вибрати адвоката.

Відповідно до моєю заявою в відкритому суді 23 червня 2021 року моїми правами і моїм бажанням покласти край вищезазначеного опікунства стосовно мого батька Джеймі П. Спірса, я бажаю вибрати свого власного адвоката, – цитує Брітні Спірс видання TMZ.

Нагадаємо, 13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. 23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

раніше Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Я досить рано став батьком. Коли народився Саша, а потім Христина, у мене ще був вітер в голові. Можна сказати, був творчою і навіть легковажною людиною. Зараз відчуваю подвійну відповідальність. Я вже і батько, і дід. Маю трьох онуків. Виходить, мої онуки старше сина

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