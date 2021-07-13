Брітні Спірс шукає нового адвоката, щоб позбутися від опіки батька

Колишній адвокат Брітні Спірс Сем Інгхем пішов після того, як суд відхилив позов про позбавлення опікунства її батька, Джеймі Спірса

Брітні Спірс шукає нового адвоката / Фото: Getty Images

Брітні Спірс продовжує боротися за те, щоб самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. Співачка знаходиться в пошуках адвоката, який допоможе їй звільнитися від опікунства свого батька. Про це пише CNN.

За інформацією видання, в якості захисника в суді може виступити колишній федеральний прокурор Метью Розенгарта. Він упродовж багатьох років представляв інтереси Стівена Спілберга, Шона Пенна, Бена Аффлека.

/ Фото: Getty Images

Варто зазначити, Брітні Спірс попросила дати їй можливість самій вибрати адвоката.

Відповідно до моєю заявою в відкритому суді 23 червня 2021 року моїми правами і моїм бажанням покласти край вищезазначеного опікунства стосовно мого батька Джеймі П. Спірса, я бажаю вибрати свого власного адвоката, – цитує Брітні Спірс видання TMZ.

Нагадаємо, 13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька і його помічників. 23 червня 2021 року Брітні Спірс вперше виступила на судовому засіданні, де в телефонному режимі розказала про жахіття, який пережила за всі роки опікунства.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

раніше Брітні Спірс вибачилася за те, що два роки брехала в Instagram .