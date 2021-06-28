Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Британець витратив 150 тис. доларів, щоб стати схожим на учасника корейського гурту BTS

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 18:31
Копіювати лінк
Люди в багатьох країнах світу готові витрачати шалені гроші заради того, щоб після низки пластичних операцій перевтілитися в своїх знаменитих кумирів
Олі Лондон і Пак Чімін
Олі Лондон і Пак Чімін / Фото: скриншот, instagram.com/btsjimin

Вони витрачають сотні тисяч доларів на пластичні операції, щоб бути схожими на своїх кумирів. Підправляють не тільки обличчя, але й фігуру. Йдуть на це і жінки, і чоловіки.

У принца Гаррі просто випадково знайшовся його "двійник", який не робив нічого зі своїм обличчям. А ось в учасника шалено популярного південнокорейського гурту BTS Пак Чіміна в Британії теж є "клон", але хлопець добре постарався, щоб бути схожим на свого зіркового кумира.

31-річного чоловіка звуть Олі Лондон і він просто шаленіє від південнокорейського артиста. Щоб стати хоч трохи схожим на Чіміна, Олі зробив собі 15 операцій, витративши на них 150 тисяч доларів.

"В глибині душі мені не подобається те, що я бачу в дзеркалі. Тому я постійно намагаюся себе змінити. Ніколи не відчував себе досить гарним", – заявляє Олі Лондон.

Олі Лондон
Олі Лондон / Фото: instagram.com/londonoli

Олі активно веде сторінку в Instagram, де на нього вже підписано 300 тисяч фоловерів. Хлопець називає себе небінарною особистістю або гендерквіром – це означає, що Олі не визначає свій гендер виключно як як чоловічий чи жіночий.

"Так, я ідентифікую себе як кореєць. Так, я небінарний. Так, я схожий на Чіміна. Але ніщо з цього не повинно бути причиною вигнання мене із суспільства, дегуманізації мене і приводом для того, щоб змушувати мене соромитися того, ким я є – небінарним корейцем", – пише в Instagram Олі Лондон.

Але не тільки Олі захоплюється пластикою заради того, щоб стати схожим на кумира. У відеосюжеті нижче дізнайтеся про філіппінця, який став як дві краплі води з Суперменом, а також про американку – копію Кім Кардаш'ян.

Раніше ми писали про те, що у Меган Маркл з'явився двійник.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
08
дній
02
годин
02
хвилин
44
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти