Британець витратив 150 тис. доларів, щоб стати схожим на учасника корейського гурту BTS

Люди в багатьох країнах світу готові витрачати шалені гроші заради того, щоб після низки пластичних операцій перевтілитися в своїх знаменитих кумирів

Олі Лондон і Пак Чімін / Фото: скриншот, instagram.com/btsjimin

Вони витрачають сотні тисяч доларів на пластичні операції, щоб бути схожими на своїх кумирів. Підправляють не тільки обличчя, але й фігуру. Йдуть на це і жінки, і чоловіки.

У принца Гаррі просто випадково знайшовся його "двійник", який не робив нічого зі своїм обличчям. А ось в учасника шалено популярного південнокорейського гурту BTS Пак Чіміна в Британії теж є "клон", але хлопець добре постарався, щоб бути схожим на свого зіркового кумира.

31-річного чоловіка звуть Олі Лондон і він просто шаленіє від південнокорейського артиста. Щоб стати хоч трохи схожим на Чіміна, Олі зробив собі 15 операцій, витративши на них 150 тисяч доларів.

"В глибині душі мені не подобається те, що я бачу в дзеркалі. Тому я постійно намагаюся себе змінити. Ніколи не відчував себе досить гарним", – заявляє Олі Лондон.

Олі Лондон / Фото: instagram.com/londonoli

Олі активно веде сторінку в Instagram, де на нього вже підписано 300 тисяч фоловерів. Хлопець називає себе небінарною особистістю або гендерквіром – це означає, що Олі не визначає свій гендер виключно як як чоловічий чи жіночий.

"Так, я ідентифікую себе як кореєць. Так, я небінарний. Так, я схожий на Чіміна. Але ніщо з цього не повинно бути причиною вигнання мене із суспільства, дегуманізації мене і приводом для того, щоб змушувати мене соромитися того, ким я є – небінарним корейцем", – пише в Instagram Олі Лондон.

Але не тільки Олі захоплюється пластикою заради того, щоб стати схожим на кумира. У відеосюжеті нижче дізнайтеся про філіппінця, який став як дві краплі води з Суперменом, а також про американку – копію Кім Кардаш'ян.

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