Брежнєва поділилася романтичним відео, яке зняв Меладзе: Ніби з французького кіно!

Віра Брежнєва, яка раніше поділилася смішним фейком про неї і Меладзе, продемонструвала одне з найтрендовіших поєднань кольорів – жовтий і ліловий. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами, які зняв її чоловік Костянтин Меладзе.
На фото, які, до речі, зроблені в Італії, Брежнєва позує в лавандовому полі. На ній – жовта сукня, яка створює неймовірно красивий контраст з квітами та заходом сонця.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Віра також показала фоловерам коротке відео все на тій же локації.
Артистка обрала вдале місце для контенту. Нотуємо! Тим паче, що в Україні теж є лавандові поля.
А ще на нашому сайті є чек-лист ідей на літо, в якому не тільки пункти з фотосесіями, а й багато інших цікавих занять.
У коментарях до постів підписники Віри Брежнєвої не шкодують компліментів:
- "Як красиво і прекрасно"
- "Яке гарне поєднання кольорів"
- "Чудова"
- "Це дійсно чудово"
- "Ніби з французького кіно!"
Раніше Віра Брежнєва зізналася, що не надихає Костянтина Меладзе. Співачка не є музою своєму чоловікові, але вона все ж допомагає композитору творити.
Костянтин Меладзе може писати одну пісню місяць і в цей час Віра намагається не займати його побутовими питаннями, а ще вона не любить, коли йому багато дзвонять.
Скільки знаменитості заробляють в Instagram, дивіться в сюжеті:
Нещодавно повідомлялося, що Віра Брежнєва і Лариса Долина потрапили у скандал через участь в незаконному шоу.