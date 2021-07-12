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Брежнєва поділилася романтичним відео, яке зняв Меладзе: Ніби з французького кіно!

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
12 липня, 06:00
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Як то кажуть, знайди собі чоловіка, який буде фотографувати тебе як найкращу модель) На кадрах Брежнєва зображена в лавандовому полі і це дуже красиво
Віра Брежнєва похвалилася фотографіями, які їй зробив Меладзе
Віра Брежнєва похвалилася фотографіями, які їй зробив Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва, яка раніше поділилася смішним фейком про неї і Меладзе, продемонструвала одне з найтрендовіших поєднань кольорів – жовтий і ліловий. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram чарівними кадрами, які зняв її чоловік Костянтин Меладзе.

На фото, які, до речі, зроблені в Італії, Брежнєва позує в лавандовому полі. На ній – жовта сукня, яка створює неймовірно красивий контраст з квітами та заходом сонця.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Віра також показала фоловерам коротке відео все на тій же локації.

Артистка обрала вдале місце для контенту. Нотуємо! Тим паче, що в Україні теж є лавандові поля.

А ще на нашому сайті є чек-лист ідей на літо, в якому не тільки пункти з фотосесіями, а й багато інших цікавих занять.

У коментарях до постів підписники Віри Брежнєвої не шкодують компліментів:

  • "Як красиво і прекрасно"
  • "Яке гарне поєднання кольорів"
  • "Чудова"
  • "Це дійсно чудово"
  • "Ніби з французького кіно!"

Скріншот: instagram.com/ververa

Скріншот: instagram.com/ververa

Раніше Віра Брежнєва зізналася, що не надихає Костянтина Меладзе. Співачка не є музою своєму чоловікові, але вона все ж допомагає композитору творити.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/meladzemusic

Костянтин Меладзе може писати одну пісню місяць і в цей час Віра намагається не займати його побутовими питаннями, а ще вона не любить, коли йому багато дзвонять.

Скільки знаменитості заробляють в Instagram, дивіться в сюжеті:

Нещодавно повідомлялося, що Віра Брежнєва і Лариса Долина потрапили у скандал через участь в незаконному шоу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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