Бред Пітт відреагував на звинувачення Аджеліни Джолі в домашньому насильстві

Актриса заявила, що у неї є докази

Днями стало відомо, що син Бреда Пітта дав свідчення проти батька і заявив про бажання відмовитися від його прізвища, а Анджеліна Джолі погрожує представити в суді докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка. Виданню Page Six близький друг голлівудського актора розповів про його реакції на звинувачення Джолі.

За словами джерела, вчинок колишньої дружини дуже засмутив Пітта.

"Бред убитий горем через те, що Анджеліна вирішила йти цим шляхом. Після їхнього розлучення у пари залишилося багато негативних емоцій. Він взяв відповідальність за свої дії, визнав свої минулі помилки, перестав пити", – розповіло джерело.

Фото: Getty Images

Близький друг актора уточнив, що Бреда не арештовували і не звинувачували в домашньому насильстві під час його шлюбу з Джолі.

"Бред і його представники ніколи не атакували Анджеліну. Але тепер його захист вважає, що витік інформації стався з розрахунком на те, щоб вплинути на рішення суду. Бред вважає, що його намагаються ізолювати від власних дітей, і він дуже засмучений", – сказало джерело.

Раніше ми розповідали, що дочка Бреда Пітта вирішила відмовитися від його прізвища.

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