Бразильці схожі на українців: Анатолій Анатоліч розвінчав міфи про життя в Бразилії і Мексиці

У Бразилії медики заробляють по 30-40 тисяч гривень на наші гроші і скаржаться на зарплати

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У суботу, 22 травня, о 9:00 і 10:00 телеканал "Україна" покаже одразу два прем'єрних випуску першого україномовного тревел-шоу "Всюди люди". Ведучий проекту Анатолій Анатоліч познайомить глядачів з побутом та традиціями різних народів і спробує зруйнувати вигадані стереотипи про життя в екзотичних країнах.

Популярний телеведучий Анатолій Анатоліч відправився в подорож далекими країнами, щоб познайомити українців з побутом та традиціями жителів Мексики, Бразилії, Панами і Домініканської республіки. Зірка телеекранів зізнається – робота над тревел-шоу далася йому дуже непросто.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Для мене найскладнішим виявився графік, так як зйомка починалася о сьомій ранку, а закінчувалась о дев'ятій вечора, та ще й під палючим сонцем! У Домініканській республіці і в Бразилії обгоріли шиї наших операторів, і моя теж. "Дачна" засмага від футболок і майок у нас досі присутня", – поділився ведущий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч.

Однак бажання створити якісний і цікавий телевізійний проєкт перемогло все. Ведучий зізнається – в кожній країні відкривав для себе щось нове, чим ще більше надихався. Так, Анатолій Анатоліч, як і всі українці мав своє уявлення про життя бразильців і мексиканців, проте відвідавши ці країни, побачив їх з зовсім іншого боку.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Практично кожен стереотип має якісь передумови, але фактично все виявляється зовсім інакше. Наприклад, з'ясувалося, що бразильці багато в чому схожі на українців, особливо ті, хто працює на землі – в селах. Іноді виникало відчуття, що ми потрапили в бідний район, а там медики заробляють по 30-40 тисяч грн на наші гроші. І скаржаться на свої зарплати, – ділиться своїми відкриттями ведущий шоу "Всюди люди". – Всі переконані, що в Мексиці неймовірно смачна кухня – це правда. Те, що там є кримінальні райони і наркоторгівля – теж правда, але в водночас ми знайшли зовсім іншу Мексику. Упевнений, що наші глядачі це побачать моїми очима і отримають задоволення".

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, тревел-шоу "Всюди люди" розповість про побут і особливості життя жителів далеких країн, з метою розвіяти уявні стереотипи українців про них. Відвідуючи різні країни, ведущий проекту Анатолій Анатоліч не тільки покаже всі дива світу, але і познайомить глядачів з громадянами країн, побуває в їх будинках, прийде на роботу, розповість про їх життя, уподобання і взаємодії з державою, ціни на продукти і комуналку.

Раніше Анатолій Анатоліч розповів, як знімають тревел-шоу Всюди люди .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися