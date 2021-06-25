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"Боже, вона ще й співає": Волочкова випустила новий альбом, але сподобався він не всім

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 червня, 14:40
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Музичний альбом балерини, куди увійшли 19 пісень, отримав назву "Вселенная". Анастасія Волочкова записала композиції з Миколою Басковим і Романом Жуковим
Анастасія Волочкова випустила новий альбом
Анастасія Волочкова випустила новий альбом / Фото: instagram.com/volochkova_art

Відома російська балерина Анастасія Волочкова, яка показала фото з лазні, влаштувала фанатам сюрприз, випустивши новий музичний альбом. Радісною подією Волочкова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами артистки, всі ці пісні записувалися нею протягом 10 років. В альбом увійшли 19 композицій, які Волочкова записала зокрема з Миколою Басковим і ексучасником гурту "Міраж" Романом Жуковим.

Першою стала пісня "Балерина", написана для мене Ігорем Ніколаєвим. Наступного дня після студійного запису він показав її Аллі Борисівні Пугачовій, і вона відразу запросила мене в свій проєкт "Рождественские встречи", як єдину співочу балерину. Після того, як на сцену в такому амплуа мене вивели два таких метра, в моєму альбомі стали з'являтися пісні й інших авторів. Всі вони вказані в альбомі. Ці пісні я виконувала і виконую на моїх концертах, виставах і на заходах, – ділиться Волочкова.

Багатьом шанувальникам Анастасії дуже сподобалися її композиції і вони були приємно здивовані тим, що їх кумир не тільки танцює, а й співає. Однак були і тим, хто не оцінив потенціал вокальний потенціал відомої балерини:

  • Бузова, Волчкова, хто ще буде ґвалтувати вуха? Примусова вакцинація і бонусом примусове прослуховування виття Волочкової.
  • Боже, вона ще й заспівала. Так, в нашому житті все буває і під сонцем сніг не тане. Якось так.
  • Вона ще й співає!
  • Ні слуху, ні голосу – краще не співати, ні гнучкості, ні пластики – зображувати балет теж не варто, на жаль.
Скріншот: Instagram

Нещодавно Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм коханим, Олегом, стосунки з яким тримала в таємниці. Дивіться про це відеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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