Борис Грачевський за пару годин до смерті записав послання 8-річній доньці: відео з лікарні

Режисер "Єралашу" пішов з життя 14 січня цього року

Борис Грачевський помер 14 січня цього року. У Мережі з'явилося відео, на якому режисер спілкується зі своєю восьмирічною донькою Василісою від другої дружини Анни Грачевської за пару годин до смерті. Ролик опублікував Telegram-канал Звездач.



Творець "Єралашу" записав відео своєї дочки, вірячи в те, що зовсім скоро вони зможуть побачитися. До останньої хвилини Борис Грачевський думав про свою сім'ю. Зазначимо, що у режисера також є маленький син від третьої дружини Катерини Білоцерківської.

"Поговори з татом! Мені вже легше, вже я можу з тобою бадьоро і весело говорити. Видок тільки ось такий, а так все інше... Я чекаю від тебе дзвіночка, моя любов, моя зірочка, моя лапочка", – сказав Борис Юрійович в своєму повідомленні для Василіси.

Борис Грачевський спілкувався з дочкою перед смертю Відео: Telegram-канал zvezdach_mag

Зазначимо, що всього Борис Грачевський був одружений тричі. У нього залишилося троє дітей і онук.

Раніше ми повідомляли, що помер учасник гурту Brutto.

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