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Жодних ідеальних красунь. Victoria's Secret завершила епоху "янголів" і вибрала інших моделей

Сьогодні, 14:56

Багато шанувальників Victoria's Secret заявили, що вони не в захваті від нової концепції і просять повернути "янголів". Деякі написали, що припиняють купувати продукцію бренду

Victoria's Secret припиняє співпрацю зі своїми "ангелами"
Victoria's Secret припиняє співпрацю зі своїми "ангелами"
Фото: Getty Images

Знаменита компанія, що займається виробництвом і продажем нижньої білизни Victoria's Secret оголосила про великі зміни. В Instagram бренду з'явилося повідомлення про те, що відтепер компанія більше не буде співпрацювати зі своїми "янголами" – моделями, які роками представляли нові лінійки нижньої білизни.

Тепер обличчями бренду стали відразу кілька жінок, які представляють різноманітність у всіх сенсах цього слова – серед нових амбассадорок є трансгендерна дівчина, представниці різних національностей і сексуальних орієнтацій.

Отже, новими обличчями Victoria's Secret стали:

21-річна Адут Акеч – суданська і австралійська модель, яка виросла в таборі біженців в Кенії;

Адут Акеч
Адут Акеч
Фото: instagram.com/victoriassecret

49-річна Аманда де Кадене – британська журналістка, фотографиня;

Аманда де Кадене
Аманда де Кадене
Фото: instagram.com/victoriassecret

17-річна Ейлін Гу – китайська лижниця у вільному стилі;

Ейлін Гу
Ейлін Гу
Фото: instagram.com/victoriassecret

35-річна Меган Рапіно, американська футболістка, відкрита лесбіянка, представниця ЛГБТК+;

Меган Рапіно
Меган Рапіно
Фото: instagram.com/victoriassecret

29-річна Палома Ельсессер, канадсько-американська модель plus size;

Палома Ельсессер
Палома Ельсессер
Фото: instagram.com/victoriassecret

38-річна Пріянка Чопра Джонас, індійська актриса і модель;

Пріянка Чопра Джонас
Пріянка Чопра Джонас
Фото: instagram.com/victoriassecret

24-річна Валентина Сампайо, бразильська актриса і модель, трансгендерна дівчина.

Валентина Сампайо
Валентина Сампайо
Фото: instagram.com/victoriassecret

У коментарях до публікації хтось порадів змінам, а хтось висловив протест:

  • Чесно кажучи, я не задоволена цією новиною – ніяких ангелів, ні крил, ні фантастичних бюстгальтерів, вони просто втратили всю магію, яка зробила бренд всесвітньо відомим. Вітаю Адут, Валентину і Палому, вони цього заслужили.
  • Ніяких більше крил? Погана ідея.
  • А мені здавалося, це був бренд одягу...
  • Будь ласка, поверніть крила!
Скріншот: Instagram

Дивіться відео про те, які купальнику вибирають знаменитості:

Раніше ми розповідали, як правильно вибирати нижню білизну.

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