Жодних ідеальних красунь. Victoria's Secret завершила епоху "янголів" і вибрала інших моделей
Багато шанувальників Victoria's Secret заявили, що вони не в захваті від нової концепції і просять повернути "янголів". Деякі написали, що припиняють купувати продукцію бренду
Знаменита компанія, що займається виробництвом і продажем нижньої білизни Victoria's Secret оголосила про великі зміни. В Instagram бренду з'явилося повідомлення про те, що відтепер компанія більше не буде співпрацювати зі своїми "янголами" – моделями, які роками представляли нові лінійки нижньої білизни.
Тепер обличчями бренду стали відразу кілька жінок, які представляють різноманітність у всіх сенсах цього слова – серед нових амбассадорок є трансгендерна дівчина, представниці різних національностей і сексуальних орієнтацій.
Отже, новими обличчями Victoria's Secret стали:
21-річна Адут Акеч – суданська і австралійська модель, яка виросла в таборі біженців в Кенії;
49-річна Аманда де Кадене – британська журналістка, фотографиня;
17-річна Ейлін Гу – китайська лижниця у вільному стилі;
35-річна Меган Рапіно, американська футболістка, відкрита лесбіянка, представниця ЛГБТК+;
29-річна Палома Ельсессер, канадсько-американська модель plus size;
38-річна Пріянка Чопра Джонас, індійська актриса і модель;
24-річна Валентина Сампайо, бразильська актриса і модель, трансгендерна дівчина.
У коментарях до публікації хтось порадів змінам, а хтось висловив протест:
- Чесно кажучи, я не задоволена цією новиною – ніяких ангелів, ні крил, ні фантастичних бюстгальтерів, вони просто втратили всю магію, яка зробила бренд всесвітньо відомим. Вітаю Адут, Валентину і Палому, вони цього заслужили.
- Ніяких більше крил? Погана ідея.
- А мені здавалося, це був бренд одягу...
- Будь ласка, поверніть крила!
Дивіться відео про те, які купальнику вибирають знаменитості:
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