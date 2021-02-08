Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Відомий продюсер перехворів на COVID-19 у важкій формі

Йосип Пригожин і співачка Валерія, яка нещодавно стала бабусею, перехворіли на COVID-19. Про це повідомив продюсер в Instagram.

Пара захворіла на відпочинку в Дубаї. Співачка перехворіла в легкій формі, а її чоловік потрапив до лікарні. За словами Пригожина, перший тиждень він почувався і думав, що йде на поправку. Але потім стан продюсера різко погіршився – він став задихатися, і його забрали до лікарні.

У лікарні Пригожин відчував себе дедалі гірше, у нього почався цитокіновий шторм – запальна реакція, яка призводить до атаки імунітету на клітини і тканини власного організму. Йосипа підключили до кисню, і інше він уже погано пам'ятав.

Йосип Пригожин Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

"Моя хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм. Вісім днів пекла, але завдяки грамотному лікуванню і підтримки рідних, близьких і друзів я вижив і сьогодні пишу ці рядки", – написав чоловік Валерії.

Наразі Йосипа Пригожина вже виписали з лікарні. Він зізнався, що після хвороби у нього відбулася переоцінка цінностей.

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