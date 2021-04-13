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Понад 100 тис глядачів розсердилися на Бі-бі-сі за докладне висвітлення смерті принца Філіпа. Це новий рекорд на ТБ

Сьогодні, 15:15

Британська телерадіомовна компанія BBC отримала понад сотню тисяч скарг за те, що відвела більшу частину ефірного часу трагедії в королівській родині

Майже 111 тисяч телеглядачів і радіослухачів поскаржилися на те, що BBC (Бі-бі-сі) приділила занадто багато ефірного часу висвітленню смерті чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Через трагедію в королівській родині корпорація змінила заплановану сітку мовлення на своїх теле- і радіоканалах. Як наслідок, кількість незадоволених відгуків виявилася такою великою, що довелося створити спеціальну форму для звернень на сайті.

Як повідомляє The Guardian, BBC надійшло 110 994 заяв. Це новий рекорд в історії британського телебачення. Глядачі й слухачі були незадоволені тим, що скасували показ їхніх улюблених шоу, наприклад EastEnders і MasterChef. Замість цього транслювали програми, які розповідали про життя і смерть принца Філіпа.

Єлизавета II і принц Філіп
Єлизавета II і принц Філіп
Фото: Getty Images

Це призвело до падіння рейтингів, оскільки глядачі просто вирішили дивитися шоу на інших каналах і стримінг-сервісах.

Водночас представники корпорації BBC відповіли, що пишаються своєю реакцією на подію.

Раніше принц Вільям поділився зворушливими спогадами про принца Філіпа.

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