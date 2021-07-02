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Блондин Віталій Козловський прийшов на весілля, яке зірвалося – дивіться новий кліп Доктор

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 липня, 11:07
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Український артист презентував нову роботу, в якій постав перед шанувальниками в новому амплуа. Заради кліпу співак зважився на експеримент зі зміною іміджу
Віталій Козловський в кліпі "Доктор"
Віталій Козловський в кліпі "Доктор" / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Співак Віталій Козловський, який перефарбував волосся і тепер став блондином з темною бородою, випустив кліп на пісню "Доктор". У музичному відео розгорнулася сцена весільного торжества, яке завершилося розривом між молодятами – в пісні артист торкнувся теми аб'юзивних стосунків, які з боку можуть здаватися ідеальними.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі Віталія Козловського. Цікаво, що для зйомок кліпу співак змінив свій імідж і перефарбував волосся.

"Я вже звик до того, що я блондин. Мене перефарбували місяць тому. Це була ідея режисера нового кліпу на пісню "Доктор". Для цього відео і був придуманий такий образ. Мої близькі спокійно відреагували на зміну іміджу. Папа, коли вперше побачив мене зі світлим волоссям, сказав: "Ну, нічого, відросте. Це ж не зуби". Але я скажу так: коли ти внутрішньо нестабільний і у вічних пошуках всередині себе – тобі не хочеться змінюватися зовні. А коли ти, навпаки, спокійний і розумієш, що ти на своєму місці, – хочеться змінюватися", – розповів співак в ефірі одного з українських телеканалів.

Разом з тим головну роль нареченого зіграв не Віталій Козловський, а професійний актор. За словами співака, вони шукали актора з таким типажем, який вмить міг би перетворитися з ангела в демона-аб'юзера. Режисером виступив Тарас Голубков, який зняв для артиста кліп на пісню "Мала, танцюй".

Кліп Віталія Козловського – "Доктор":

Шанувальники позитивно сприйняли нову роботу артиста.

  • "Шикарна відеоробота ... Пісня на повторі весь тиждень, але кліп перевершив всі очікування. Дуже чуттєва історія, яку хочеться переглядати"
  • "Натхненно співаєш і прекрасно виглядаєш!"
  • "Супер прем'єра, я чекала цей кліп! Красива історія, і пісня з душею! Все як я люблю!"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Козловським:

Раніше екснаречена Віталія Козловського зізналася, чому вона ще незаміжня.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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