Блондин Віталій Козловський прийшов на весілля, яке зірвалося – дивіться новий кліп Доктор

Український артист презентував нову роботу, в якій постав перед шанувальниками в новому амплуа. Заради кліпу співак зважився на експеримент зі зміною іміджу

Віталій Козловський в кліпі "Доктор" / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Співак Віталій Козловський, який перефарбував волосся і тепер став блондином з темною бородою, випустив кліп на пісню "Доктор". У музичному відео розгорнулася сцена весільного торжества, яке завершилося розривом між молодятами – в пісні артист торкнувся теми аб'юзивних стосунків, які з боку можуть здаватися ідеальними.

Прем'єра відбулася на YouTube-каналі Віталія Козловського. Цікаво, що для зйомок кліпу співак змінив свій імідж і перефарбував волосся.

"Я вже звик до того, що я блондин. Мене перефарбували місяць тому. Це була ідея режисера нового кліпу на пісню "Доктор". Для цього відео і був придуманий такий образ. Мої близькі спокійно відреагували на зміну іміджу. Папа, коли вперше побачив мене зі світлим волоссям, сказав: "Ну, нічого, відросте. Це ж не зуби". Але я скажу так: коли ти внутрішньо нестабільний і у вічних пошуках всередині себе – тобі не хочеться змінюватися зовні. А коли ти, навпаки, спокійний і розумієш, що ти на своєму місці, – хочеться змінюватися", – розповів співак в ефірі одного з українських телеканалів.

Разом з тим головну роль нареченого зіграв не Віталій Козловський, а професійний актор. За словами співака, вони шукали актора з таким типажем, який вмить міг би перетворитися з ангела в демона-аб'юзера. Режисером виступив Тарас Голубков, який зняв для артиста кліп на пісню "Мала, танцюй".

Кліп Віталія Козловського – "Доктор":

Шанувальники позитивно сприйняли нову роботу артиста.

"Шикарна відеоробота ... Пісня на повторі весь тиждень, але кліп перевершив всі очікування. Дуже чуттєва історія, яку хочеться переглядати"

"Натхненно співаєш і прекрасно виглядаєш!"

"Супер прем'єра, я чекала цей кліп! Красива історія, і пісня з душею! Все як я люблю!"

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