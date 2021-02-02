"Безнадійно боляче і сумно": в річницю смерті Кузьми гонщик Олексій Мочанов в деталях розповів про трагедію

Гонщик згадав, як дізнався про аварію

Відомий гонщик і близький друг лідера "Скрябіна" до шестирічної річниці смерті співака, присвятив йому зворушливий пост у Facebook. Олексій Мочанов згадав той день, коли під Кривим Рогом сталася жахлива трагедія.

"У сім з чимось ранку мене набрав знайомий гаєць і видав: "Розбудив? Вибач. Під Кривим Кузьма розбився. На смерть. Зустрічна. Об молоковоз. Без шансів. Водійською стійкою про бочку. Не мучився. Вимкнули світло – і все...", – поділився гонщик спогадами.

Олексій Мочанов і Кузьма Скрябін Фото: facebook.com/alex.mochanov

Олексій Мочанов сказав, що було безнадійно боляче і сумно, адже з 2004 року вони нерідко зустрічалися на проєктах, дружили та добре спілкувалися. Але також друг Кузьми розставив крапки над "і" та прокоментував чутки, які вже більше ніж п'ять років розсіюються навколо цього ДТП.

"Будь-яка проблема має прізвище, ім'я та по батькові. Андрій Вікторович Кузьменко загинув в дорожньо-транспортній аварії, на жаль, яка сталося з його власної вини. Недогляд. Недооцінка ситуації", – написав Олексій Мочанов.

Авто Кузьми Скрябіна Фото: facebook.com/alex.mochanov

"Не остерігся і не вберігся. Тойота Кузьми вийшла мордою на зустрічну і тицьнула нічого не підозрювавший газон-молоковоз мордою в заднє ліве спарене колесо. Вибила з-під бочки міст. Вивернула. Але не це стало критичним. Бочка має овальну форму, і лівий овал за кабіною припав якраз на водійську стійку Секвої. Дістала Тойота до цистерни. А цистерна – до Тойоти. і до Андрія. Миттєва смерть. Просто вимкнули світло. Думаю, він навіть зрозуміти нічого не встиг, кермував, рулював, справлявся – і не впорався. Не вистачило місця і часу, швидкість була трохи швидше ніж потрібно й можна було в даній ситуації. 60 км / год=16,5 м / сек. 120=33. Пам'ятайте про це завжди! Хоча б в Пам'ять і з поваги до Кузьмича", – написав Олексій Мочанов.

Гонщик також був вражений, чому нікого не цікавило, що сталося з водієм і пасажиркою молоковоза. Якби аварія розгорнулася по іншому, вони б теж могли загинути або покалічитися.

"Звичайно, здається що такі люди, як Кузьма або Цой – не можуть піти з життя як прості смертні. Не ведіться. Просто згадайте сьогодні Кузьму і його групу Скрябін", – написав Олексій.

Раніше пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Міхалок і Чемеров.

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