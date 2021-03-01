Без заборонених тем: з'явився тизер інтерв'ю Меган і Гаррі у Опри Вїнфрі (відео)

Повне інтерв'ю герцогів Сассекських вийде цієї неділі

У Мережі опубліковано тизер великого інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрою Вїнфрі, яке для подружжя може обернутися не найкращим чином.

На самому початку ролика, опублікованого на YouTube-каналі CBS, ведуча позначила, що бесіда з Меган і Гаррі буде відвертою та чесною: "Немає такої теми, яка була б тут під забороною".

В кінці інтерв'ю Опра Вїнфрі зазначила, що деякі висловлювання пари були досить шокуючими.

Принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Скриншот из видео

Для інтерв'ю вагітна Меган Маркл обрала шовкову чорну сукню з білим візерунком від Giorgio Armani, туфлі від Aquazzura, підвіску від Pippa Small, сережки Birks і браслет Cartier.

У тізері також пролунало інтригуюче питання Опри, відповідь на який нам не показали. "Ти мовчала або тебе змусили мовчати?", – запитала вона у Меган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єлизавета II "відібрала" ефірний час у Меган Маркл і принца Гаррі – канал BBC покаже телешоу за участю королеви Єлизавети II, принца Чарльза, принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Трансляція вийде в ефір у неділю, 7 березня – в той же день, що і 90-хвилинний випуск Опри з герцогами Сассекськими на каналі CBS.

Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину.

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