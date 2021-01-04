Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз
Примадонна опублікувала перше в цьому році селфі
Алла Борисівна в свої 71 не боїться показатися без макіяжу. Напередодні Пугачова, яка нещодавно відзначила річницю весілля з Галкіним, опублікувала нове селфі на своїй сторінці в Instagram. Співачка привітала всіх своїх шанувальників з 2021 роком.
На фото народна улюблениця відображена в білій куртці з капюшоном. Вона посміхається в кадр, демонструючи природну красу без мейку.
"З Новим роком!", – додала підпис Примадонна.
У коментарях фоловери Алли Пугачової засипали її взаємними привітаннями та побажаннями, а також зазначили, що вона виглядає приголомшливо.
"Шикарна жінка", "Як же ви чудово виглядаєте", "Яка ж ви класна", – пишуть користувачі соцмережі.
Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилося рідкісне фото Пугачової з Ротару та її онуками.
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