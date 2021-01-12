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Не без сюрпризів: як Кейт Міддлтон відсвяткувала день народження

Сьогодні, 14:44

Свято випало на черговий локдаун в Британії

Днями Кейт Міддлтон відсвяткувала день народження. Герцогині Кембриджській виповнилося 39 років. Через карантин свято пройшло в тісному сімейному колі. Про це повідомляє People.

Свій день народження Кейт Міддлтон провела в заміському будинку Анмер-Голл в Норфолку. Принц Вільям і його маленькі помічники Шарлотта, Джордж і Луї організували чаювання-сюрприз з тортом для мами, здивувавши і зворушивши її.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Фото: facebook.com/Royalty101PastAndPresent

Раніше Кейт святкувала день народження в колі друзів і близьких, а гостей розважали улюбленою заміською розвагою герцогині – стрільбою.

Варто зазначити, що в цьому році в королівській родині відзначатимуть два ювілеї. Єлизаветі II виповнюється 95 років. Планується, що в червні пройде традиційні парад. Також 100-річчя відзначатиме принц Філіп. Але він відмовився від пишного святкування, і свято пройде в сімейному колі.

Раніше Кейт Міддлтон назвали найстильнішою модницею Британії.

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Кейт Мідлтон принц Вільям Королівська сім'я
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