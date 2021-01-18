Бейонсе і Led Zeppelin: які треки прозвучать на інавгурації Джо Байдена

Джо Байден офіційно обійме посаду президента США вже 20 січня

Нещодавно стало відомо, хто з американських зірок виступить на інавгурації Джо Байдена. Тепер комітет з інавгурації президента надав офіційний список саундтреків для урочистого заходу, що відбудеться 20 січня, повідомляє Billboard.

До плейлісту символічно додали 46 треків, адже Байден став саме 46-м президентом США. У добірці представлені американські виконавці різних жанрів і епох: від Бейонсе і Дуа Ліпи до Боба Марлі й Led Zeppelin.

За словами команди президента, плейліст "відображає різноманітність нації, силу і стійкість, оскільки всі американці з нетерпінням чекають нового лідера і початку нової ери в Америці".

"Сьогодні ми раді поділитися офіційним списком композицій для інавгурації Джо Байдена і Камали Гарріс. Ці пісні та виконавці відображають рішучий дух і багате різномаїття Америки. Вони відкривають нову главу і допоможуть об'єднати людей, оскільки адміністрація Байдена – Гарріс починає свою важливу місію з об'єднання нашої країни", – розповів генеральний директор комітету з інавгурації президента Тоні Аллен.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вдягали на інавгурацію перші леді США.

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