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Безпритульні допомагають Шерлоку Холмсу розкривати злочини. Що не так з серіалом Нерегулярні частини?

Вчора, 18:10

26 березня вийшов новий детективно-містичний серіал за мотивами "шерлокіани"

З року в рік історії про легендарного детектива Шерлока Холмса змушують нас повертатися до них знову. Тільки з кожним разом ці сюжети стають все більш нетривіальними та, зізнаємося, більш позбавленими всякого сенсу. Наприклад, нещодавно Netflix зняв фільм про сестру Шерлока Холмса, але стрімінг-сервіс вирішив піти далі та в кінці березня випустив серіал "Нерегулярні частини". Тут замість Шерлока в центрі сюжету – тінейджери з нетрів, які виконують доручення доктора Ватсона і розслідують містичні події в Лондоні XIX століття.

Кіномани вже щосили обговорюють нове поповнення "шерлокіани". Хтось обурюється від темношкірого Ватсона, а комусь, навпаки, подобається свіжий погляд на світ слідчого з Бейкер-стріт. Тому ми теж вирішили подивитися і поділитися з вами враженнями.

Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Фото: themoviedb.org

Сюжет

За задумом Артура Конана Дойла, вуличні безпритульні часто допомагали геніальному детективові в розслідуваннях. Шерлок вважав, що жителі вулиць Лондона заслуговують більше довіри, ніж поліція, і мають більше можливостей, щоб проникати за закриті двері. Ці безпритульні діти й стають головними героями серіалу.

Вікторіанський Лондон охоплює низка паранормальних подій. Колега Шерлока Холмса Джон Ватсон звертається до компанії підлітків з проханням допомогти в розслідуванні та в підсумку наймає їх в детективне агентство. Спочатку в центрі сюжету – чотири підлітки: дівчина Беатріс, її молодша сестра Джессі, а також хлопці Спайк і Біллі. Незабаром до них приєднується таємничий Лео – принц Англії, який приховує своє походження.

Шерлок Холмс хоч і далеко не центральний персонаж в цій історії, але все ж з'являється в серіалі, граючи свою роль у всіх цих містичні подіях.

Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Фото: themoviedb.org

Що не так з серіалом "Нерегулярні частини"?

1. Нудний і передбачуваний сюжет, про який хочеться сказати "все елементарно, Ватсон"

Звичайно, спочатку опис серіалу звучить дуже навіть інтригуюче: тут є і детектив, і містика, і атмосфера готичного Лондона, і незвичайні персонажі. Тільки справжнього детектива ви тут не побачите, та й від оригінального світу Шерлока Холмса залишилася лише оболонка. У серіалі немає крутих сюжетних поворотів, хвилюючих розслідувань, геніальних роздумів слідчих, а сюжет раз у раз намагається перескочити з однієї лінії на іншу, але це тільки ускладнює сприйняття.

"Нерегулярні частини"
"Нерегулярні частини"
Фото: Netflix

2. Переборщили з містикою і сюрреалізмом

У детективних сюжетах ми звикли спиратися на логіку і факти. Тому коли в цей жанр додається ще й містика, дивитися таку історію стає важче. Але навіть це можна прийняти, якби творці серіалу не напихали його сюрреалізмом і відверто дивною містикою.

Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Кадр з серіалу "Нерегулярні частини"
Фото: Скріншот з YouTube

3. Шерлок Холмс і лікар Ватсон виявилися зайвими

Це не перша спроба зробити сюжетне відгалуження від основних персонажів – Шерлока і Ватсона. Очевидно, що їхні образи тут потрібні тільки для залучення уваги. Нехай так: діти з вулиць цілком могли б стати такими ж цікавими персонажами, як наш улюблений детектив. Але на жаль, так не сталося.

Серіал намагається торкнутися наболілих питань сучасності: героїня Беатріс бореться з соціальною несправедливістю, принц Лео приховує своє походження, лікар Ватсон і зовсім темношкірий, підіймаються питання прийняття себе, бідності тощо. І в цьому вся проблема: "шерлокіану" спробували зробити сучасною відповідно усім трендам, але в підсумку все виглядає плоско і нудно. Через це і напрошується питання до творців: або не додавайте персонажі Шерлока і Ватсона в сюжет, або відведіть їм більш значуще місце в цій історії.

Шерлок в серіалі "Нерегулярні частини"
Шерлок в серіалі "Нерегулярні частини"
Фото: Netflix

Не потрібні особливі навички дедукції, щоб зрозуміти, як сильно будуть розчаровані шанувальники всесвіту Шерлока Холмса. При цьому якимось чином серіал ще до випуску продовжили на другий сезон. Зате у творців буде ще одна спроба задовольнити запити глядачів.

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