Вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку: Добре, що приземлилися

Через хвилину після посадки літака, в якому летіло зіркове подружжя, почався сильний вітер і дощ. Юрій і його дружина були неабияк схвильовані такою подією

Катя Осадча та Юрій Горбунов потрапили в бурю в літаку / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Вагітна телеведуча Катя Осадча, яка раніше показала рідкісне фото з батьками, разом зі своїм чоловіком, актором і ведучим Юрієм Горбуновим, дивом приземлилися у Львові. Річ у тому, що сьогодні вдень місто наздогнав сильний ураганний вітер і грозова злива з градом.

Про це Юрій Горбунов розповів в ролику, який опублікував в Instagram.

"Сидимо в літаку, приземлилися у Львові. Нас отак зараз сильно ковбасить, тому що на вулиці страшний ураган. Качає літак так, ніби ми їдемо в автобусі з якихось ямах. І це не смішно. Добре, що ми приземлилися. Пілотові – браво!" – сказав Юрій Горбунов.

І хоча Катя Осадча поруч посміялася, коли ведучий назвав негоду за вікном "страшним ураганом", парі дійсно пощастило вдало приземлитися. Сам же ведучий зазначив, що і посадка була непростою і зазначив, що "львівське літо рулить".

Минулого місяця стало відомо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов стануть батьками вдруге. Телеведуча також виховує старшого сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком.

Дивіться в ролику, як Юрій Горбунов заступався за Катерину Осадчу:

Нагадаємо, що раніше з'явилося рідкісне фото старшого сина Каті Осадчої.

Дивіться також 8 модних ідей романтичних образів на це літо від Каті Осадчої.