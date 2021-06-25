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Вагітна Осадча з Горбуновим потрапили в ураган на літаку: Добре, що приземлилися

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
25 червня, 17:47
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Через хвилину після посадки літака, в якому летіло зіркове подружжя, почався сильний вітер і дощ. Юрій і його дружина були неабияк схвильовані такою подією
Катя Осадча та Юрій Горбунов потрапили в бурю в літаку
Катя Осадча та Юрій Горбунов потрапили в бурю в літаку / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Вагітна телеведуча Катя Осадча, яка раніше показала рідкісне фото з батьками, разом зі своїм чоловіком, актором і ведучим Юрієм Горбуновим, дивом приземлилися у Львові. Річ у тому, що сьогодні вдень місто наздогнав сильний ураганний вітер і грозова злива з градом.

Про це Юрій Горбунов розповів в ролику, який опублікував в Instagram.

"Сидимо в літаку, приземлилися у Львові. Нас отак зараз сильно ковбасить, тому що на вулиці страшний ураган. Качає літак так, ніби ми їдемо в автобусі з якихось ямах. І це не смішно. Добре, що ми приземлилися. Пілотові – браво!" – сказав Юрій Горбунов.

І хоча Катя Осадча поруч посміялася, коли ведучий назвав негоду за вікном "страшним ураганом", парі дійсно пощастило вдало приземлитися. Сам же ведучий зазначив, що і посадка була непростою і зазначив, що "львівське літо рулить".

Минулого місяця стало відомо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов стануть батьками вдруге. Телеведуча також виховує старшого сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком.

Дивіться в ролику, як Юрій Горбунов заступався за Катерину Осадчу:

Нагадаємо, що раніше з'явилося рідкісне фото старшого сина Каті Осадчої.

Дивіться також 8 модних ідей романтичних образів на це літо від Каті Осадчої.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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