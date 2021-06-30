Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Білий дім, нецензурна лексика і вечеря при свічках: 5 цитат Джилл Байден з її нового інтерв'ю

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 червня, 16:35
Копіювати лінк
Перша леді США дала велике інтерв'ю для американського Vogue, де поділилася особистими спогадами, емоціями і розповіла про відчуття в новому статусі – дружини президента США
Джилл Байден дала велике інтерв'ю Vogue
Джилл Байден дала велике інтерв'ю Vogue / Фото: Getty Images

Перша леді США Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue і дала велике інтерв'ю цьому виданню, де розповіла про свою роботу вчителем, життя в Білому домі, відношенню до моди та інші цікаві речі.

Life Сьогодні зібрали п'ять найяскравіших цитат Джилл з її інтерв'ю.

Про учнів і нецензурну лексику

Ось уже багато років Джилл Байден викладає англійську мову – як і мріяла з юності. Після того, як вона стала першою леді США, учні почали вести себе обережніше – вони не відразу звикли до нового статусу їхньої викладачки. Нещодавно вони поцікавилися, чи можуть використовувати нецензурну лексику в своїх творах.

Інтерв'юер поцікавився – можливо, учні стали обережнішими через те, що Джилл теперь перша леді США?

Я не знаю, про що вони думали! Ми ніколи не вимовляли слів "перша леді". Тому я сказала: "Так, ви можете лаятися". Тому що я говорю їм, що вони можуть писати все, що завгодно. Вони були в захваті. Мені це сподобалось. Після цього уроку я відчула себе... добре. Я добилася того, чого хотіла: вони бачать в мені свого вчителя англійської мови, – ділиться Джилл.

Джилл Байден дозволяє учням використовувати нецензурну лексику
Джилл Байден дозволяє учням використовувати нецензурну лексику / Фото: Getty Images

Про життя в Білому домі

Після інавгурації президент США з родиною переїжджає в Білий дім. Джилл поділилася своїми враженнями про життя в нових умовах.

Ви знаєте, в ньому (Білому домі – Ред.) є якась магія. Одна кімната гарніша за іншу, я просто в захваті. Весь персонал тут так старанно працює, щоб створити цей світ, тому що, я думаю, вони розуміють, який тиск відчуваємо ми з Джо, – пояснює перша леді США.

Про батька

Джилл – патріотка, і це, здається, передалося їй від батька.

Мій батько був сигнальником ВМФ під час Другої світової війни і вступив до коледжу по законопроекту про військовослужбовців. Його любов до цієї країни була частиною всього, що він робив, і він надихнув нас, його п'ятьох дочок, дивитися на Америку його очима", – згадує Байден.

Джилл Байден
Джилл Байден / Фото: Getty Images

Про стосунки з чоловіком після інавгурації

Після того, як 78-річний Джо Байден став президентом США, його розклад став ще більш завантаженим.

Ми обидва дуже зайняті. І тому ми повинні, я думаю, намагатися більше приділяти часу один одному. Наприклад, під час вечері. Іноді ми їмо на балконі, вчора вечеряли в Жовтій овальної кімнаті. Ми все ще запалюємо свічки, продовжуємо розмовляти, прибираємо телефони, – розповідає Джилл.

Джо та Джилл Байден
Джо та Джилл Байден / Фото: Getty Images

Про моду

За словами редактора Vogue Джонатана Ван Метра, який брав інтерв'ю у Джилл, перша леді США не захотіла активно обговорювати цю тему і лише посміхалася у відповідь на всі запитання. Однак дещо журналісту все ж вдалося дізнатися.

За словами Джилл, вона любить носити речі від різних дизайнерів, причому не найвідоміших і популярних, а початківців.

Я думаю, що це важливо – підтримувати інших (дизайнерів – Ред.). Мені подобається вибирати різні бренди, такого принципу я дотримувалася, коли підбирала вбрання для інавгурації, – ділиться пані Байден.

При цьому Джилл дивується, чому преса і громадськість так багато уваги приділяють її вбранням.

Це так дивно, що стільки людей коментують, що я одягаю, як заплітаю волосся і чи ношу я панчохи. Дивно, як багато людей звертають увагу на кожну дрібницю, – каже Джилл.

Джо та Джилл Байден
Джо та Джилл Байден / Фото: Getty Images

Раніше на прикладі Джилл Байден ми розповідали, як носити яскраво-рожевий піджак.

Копіювати лінк
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
06
дній
06
годин
58
хвилин
28
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Лягати спати до 23:00
Дізнатись "що буде"?
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти