Білий дім, нецензурна лексика і вечеря при свічках: 5 цитат Джилл Байден з її нового інтерв'ю

Перша леді США дала велике інтерв'ю для американського Vogue, де поділилася особистими спогадами, емоціями і розповіла про відчуття в новому статусі – дружини президента США

Джилл Байден дала велике інтерв'ю Vogue / Фото: Getty Images

Перша леді США Джилл Байден знялася для обкладинки американського Vogue і дала велике інтерв'ю цьому виданню, де розповіла про свою роботу вчителем, життя в Білому домі, відношенню до моди та інші цікаві речі.

Life Сьогодні зібрали п'ять найяскравіших цитат Джилл з її інтерв'ю.

Про учнів і нецензурну лексику

Ось уже багато років Джилл Байден викладає англійську мову – як і мріяла з юності. Після того, як вона стала першою леді США, учні почали вести себе обережніше – вони не відразу звикли до нового статусу їхньої викладачки. Нещодавно вони поцікавилися, чи можуть використовувати нецензурну лексику в своїх творах.

Інтерв'юер поцікавився – можливо, учні стали обережнішими через те, що Джилл теперь перша леді США?

Я не знаю, про що вони думали! Ми ніколи не вимовляли слів "перша леді". Тому я сказала: "Так, ви можете лаятися". Тому що я говорю їм, що вони можуть писати все, що завгодно. Вони були в захваті. Мені це сподобалось. Після цього уроку я відчула себе... добре. Я добилася того, чого хотіла: вони бачать в мені свого вчителя англійської мови, – ділиться Джилл.

Джилл Байден дозволяє учням використовувати нецензурну лексику / Фото: Getty Images

Про життя в Білому домі

Після інавгурації президент США з родиною переїжджає в Білий дім. Джилл поділилася своїми враженнями про життя в нових умовах.

Ви знаєте, в ньому (Білому домі – Ред.) є якась магія. Одна кімната гарніша за іншу, я просто в захваті. Весь персонал тут так старанно працює, щоб створити цей світ, тому що, я думаю, вони розуміють, який тиск відчуваємо ми з Джо, – пояснює перша леді США.

Про батька

Джилл – патріотка, і це, здається, передалося їй від батька.

Мій батько був сигнальником ВМФ під час Другої світової війни і вступив до коледжу по законопроекту про військовослужбовців. Його любов до цієї країни була частиною всього, що він робив, і він надихнув нас, його п'ятьох дочок, дивитися на Америку його очима", – згадує Байден.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Про стосунки з чоловіком після інавгурації

Після того, як 78-річний Джо Байден став президентом США, його розклад став ще більш завантаженим.

Ми обидва дуже зайняті. І тому ми повинні, я думаю, намагатися більше приділяти часу один одному. Наприклад, під час вечері. Іноді ми їмо на балконі, вчора вечеряли в Жовтій овальної кімнаті. Ми все ще запалюємо свічки, продовжуємо розмовляти, прибираємо телефони, – розповідає Джилл.

Джо та Джилл Байден / Фото: Getty Images

Про моду

За словами редактора Vogue Джонатана Ван Метра, який брав інтерв'ю у Джилл, перша леді США не захотіла активно обговорювати цю тему і лише посміхалася у відповідь на всі запитання. Однак дещо журналісту все ж вдалося дізнатися.

За словами Джилл, вона любить носити речі від різних дизайнерів, причому не найвідоміших і популярних, а початківців.

Я думаю, що це важливо – підтримувати інших (дизайнерів – Ред.). Мені подобається вибирати різні бренди, такого принципу я дотримувалася, коли підбирала вбрання для інавгурації, – ділиться пані Байден.

При цьому Джилл дивується, чому преса і громадськість так багато уваги приділяють її вбранням.

Це так дивно, що стільки людей коментують, що я одягаю, як заплітаю волосся і чи ношу я панчохи. Дивно, як багато людей звертають увагу на кожну дрібницю, – каже Джилл.

Джо та Джилл Байден / Фото: Getty Images

Раніше на прикладі Джилл Байден ми розповідали, як носити яскраво-рожевий піджак.