Білоруську співачку викинули з суддівського крісла Х-фактора за підтримку протестів. На її місце сіла Бузова
Артистка Рита Дакота і сама не проти піти. Каже, зараз неприйнятно знімати таке шоу, коли "в країні щось незрозуміле коїться"
Перший сезон "Х-фактора" у Білорусі ще навіть не встиг розпочатися, а вже вирують інтриги і скандали.
Life Сьогодні писали, що в крісло судді на шоу несподівано для всіх сіла російська актриса та поп-зірка Ольга Бузова. Як з'ясувалося, її місце мала зайняти білоруська співачка Рита Дакота. Однак після того, як вона підтримала протестний рух, зірці швидко знайшли заміну.
Рита Дакота і сама не проти піти. Каже, зараз неприйнятно знімати таке шоу, коли "в країні щось незрозуміле коїться".
"Я й справді мала бути наставницею на "Х-факторі. Білорусь", – пише зірка в Instagram. – Замість мене у крісло посадили Олю Бузову. У зв'язку з цією ситуацією, хочу прояснити кілька моментів:
- Переговори з білоруською стороною велися ще до всього того свавілля, яке влаштував режим у моїй рідній країні.
- Мене "прибрали" звідти в односторонньому порядку, замінивши на іншу артистку, дізналася я це зі ЗМІ. Однак, я б і так не сіла у це крісло в зв'язку з новими обставинами. Вважаю, що це неприйнятно, коли улюблене мільйонами музичне шоу, яке я глибоко поважаю, знімають пропагандистські канали, намагаючись відвернути увагу свого народу від того жаху, що відбувається сьогодні у мене на Батьківщині.
- Я білоруска, я патріотка своєї країни, я народна музикантка, і моя музика – теж на службі мого народу, на службі життя. Тому я не приїжджаю в Білорусь співати, щоб не підтримувати режим. Я не сяду в крісло "Х-фактора" з цієї ж причини.
Рита Дакота також підтримала своїх співвітчизників.
"Білоруси, тримайтеся. Я вас люблю, я вами пишаюся. Зрештою, добро завжди перемагає зло. Рано чи пізно", – написала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють у передозуванні.
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