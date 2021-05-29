Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Білоруську співачку викинули з суддівського крісла Х-фактора за підтримку протестів. На її місце сіла Бузова

Сьогодні, 09:11

Артистка Рита Дакота і сама не проти піти. Каже, зараз неприйнятно знімати таке шоу, коли "в країні щось незрозуміле коїться"

Ольга Бузова зайняла місце Ріти Дакоти на "Х-факторі" в Білорусі
Ольга Бузова зайняла місце Ріти Дакоти на "Х-факторі" в Білорусі
Фото: Сьогодні

Перший сезон "Х-фактора" у Білорусі ще навіть не встиг розпочатися, а вже вирують інтриги і скандали.

Life Сьогодні писали, що в крісло судді на шоу несподівано для всіх сіла російська актриса та поп-зірка Ольга Бузова. Як з'ясувалося, її місце мала зайняти білоруська співачка Рита Дакота. Однак після того, як вона підтримала протестний рух, зірці швидко знайшли заміну.

Рита Дакота і сама не проти піти. Каже, зараз неприйнятно знімати таке шоу, коли "в країні щось незрозуміле коїться".

Скріншот: instagram.com/ritadakota

"Я й справді мала бути наставницею на "Х-факторі. Білорусь", – пише зірка в Instagram. – Замість мене у крісло посадили Олю Бузову. У зв'язку з цією ситуацією, хочу прояснити кілька моментів:

  • Переговори з білоруською стороною велися ще до всього того свавілля, яке влаштував режим у моїй рідній країні.
  • Мене "прибрали" звідти в односторонньому порядку, замінивши на іншу артистку, дізналася я це зі ЗМІ. Однак, я б і так не сіла у це крісло в зв'язку з новими обставинами. Вважаю, що це неприйнятно, коли улюблене мільйонами музичне шоу, яке я глибоко поважаю, знімають пропагандистські канали, намагаючись відвернути увагу свого народу від того жаху, що відбувається сьогодні у мене на Батьківщині.
  • Я білоруска, я патріотка своєї країни, я народна музикантка, і моя музика – теж на службі мого народу, на службі життя. Тому я не приїжджаю в Білорусь співати, щоб не підтримувати режим. Я не сяду в крісло "Х-фактора" з цієї ж причини.

Рита Дакота також підтримала своїх співвітчизників.

"Білоруси, тримайтеся. Я вас люблю, я вами пишаюся. Зрештою, добро завжди перемагає зло. Рано чи пізно", – написала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Філіп Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють у передозуванні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії Х-Фактора. Їй відповів "Лукашенко" Ольга Бузова після екстреної операції перевели в реанімацію - ЗМІ «Жоден чоловік, який себе поважає не повернеться»: Боня присоромила Бузову в Мережі Бузова і Кіркоров переспівали хіт Алли Пугачової - відео
ольга бузова х-фактор
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Греческий салат: простой рецепт
Греческий салат: простой рецепт
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"
Померла одеська письменниця, яка переробляла себе на "Барбі"

Популярні статті

Вчора, 16:20Здорово

Чим небезпечний високий тиск та чи можна його зменшити без ліків

Вчора, 14:48Смачно

Як приготувати справжню італійську піцу

Вчора, 13:28Зірково

Що Пугачова приховує від Гаррі і Лізи Галкіних про свого онука – зізнання Нікіти Преснякова

Вчора, 10:29Смачно

Смачні салати нашвидкуруч – 3 прості рецепти

27 травняNo Stress

Де покататися на роликах у Києві: список класних місць

27 травняМодно

Красивий манікюр на випускний 2021-го: найкращі ідеї з фото

27 травняСмачно

Соковитий шашлик зі свинини в духовці – швидкий і простий рецепт

27 травняСмачно

Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо

27 травняФаново

Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята

27 травняЗдорово

Чим корисні фініки для здоров'я та як можуть нашкодити

26 травняСмачно

Що приготувати на вечерю в мультиварці – 5 найкращих рецептів

26 травняЗірково

Після чуток про важкий стан Борис Мойсеєв вперше з'явився на зірковій вечірці

26 травняСмачно

Як спекти смачні рогалики на кефірі швидко та просто

26 травняСмачно

Ідеальний рис щодня – інструкція до обов'язкового застосування

26 травняСмачно

5 швидких і оригінальних салатів з авокадо, які ви маєте спробувати

26 травняEvents

Кривава повня і місячне затемнення 26 травня: що не можна робити

Новини партнерів

Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти