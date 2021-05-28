Білорусі можуть відмовити від участі в наступному Євробаченні

Організатори "Євробачення" призупинили членство Белтелерадіокомпанії в Європейській мовній спілці

Фото: eurovision.tv

Білорусь в наступному році може знову не потрапити в на "Євробачення". Головний державний мовник Білорусі, який організовує національний відбір на конкурс і веде його телевізійну трансляцію в Білорусі – Белтелерадіокомпанію виключили з членства Європейської мовної спілки (EBU). Про це повідомляє прес-служба союзу.

В EBU стурбовані погіршенням свободи ЗМІ в Білорусі. Членів спілки також турбують матеріали, що публікуються Белтелерадіокомпанії на тлі ситуації з затриманням колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і екстреною посадкою борту Ryanair в Мінську.

"Союз уважно стежив за поступовим погіршенням ситуації зі свободою ЗМІ в Білорусі, наполегливо закликаючи БТРК як члена союзу відстоювати основні цінності державних засобів масової інформації, в насамперед свободу вираження думок і незалежність", – йдеться в заяві.

При чому тут Євробачення?

Ми вже згадали, що Белтелерадіокомпанія займається нацвідбором на конкурс в Білорусі. А Європейський мовний союз – організатор "Євробачення". Цього року саме він не допустив білоруську пісню в Роттердам, пославшись на її політичний підтекст. Білорусь запропонувала нову композицію групи "Галаси ЗМеста", але її теж відхилили.

Раніше повідомлялося, що команду фаворита "Євробачення" підозрюють в купленому лідерстві у букмекерів .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися