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Білорусь вимагає від Росії видати Анжеліку Агурбаш. Співачка звернулася до Путіна

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
6 липня, 08:41
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Співачка Анжеліка Агурбаш підтримувала протестувальників в Білорусі. Через це Генпрокуратура РБ порушила проти неї дві справи
Білоруська співачка Анжеліка Агурбаш звернулася за допомогою до Путіна
Білоруська співачка Анжеліка Агурбаш звернулася за допомогою до Путіна / Фото: YouTube

У Білорусі розшукують співачку і заслужену артистку Анжеліку Агурбаш. Генпрокуратура підозрює її в розпалюванні ворожнечі, з початку торішніх протестів, й образі президента Лукашенка та порушила проти Агурбаш дві відповідні кримінальні справи.

Повідомляється, що в серпня 2020 року Анжеліка Агурбаш розміщувала в соцмережах і в YouTube інформацію, спрямовану на збудження ворожнечі стосовно силовиків та представників влади.

Агурбаш А.А. в групі з невстановленими особами також опублікувала в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет відомості, які містять образи Президента Республіки Білорусь, поєднані з обвинуваченням його в скоєнні особливо тяжких злочинів, – йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в Telegram-каналі.


У Білорусі Анжеліку Агурбаш заочно заарештували і подали запит до Росії на видачу співачки.



Що відповіла Агурбаш

Напередодні Анжеліка Агурбаш опублікувала в Instagra відео, в якому розповіла, що її оголосили в розшук і вимагають екстрадиції.

В країні сьогодні панує повне беззаконня з боку всіх правоохоронних і судових органів. Лукашенко в прямому сенсі захопив країну людей в заручники, запустив жорстоку репресивну машину, – сказала Агурбаш в своєму зверненні.

Співачка звернулася за допомогою до президента Росії Володимира Путіна.

"Володимире Володимировичу, потрібно зупинити ту ступінь терору і агресії, яка зараз є по відношенню до білоруського народу. Я не за себе, я за білоруський народ прошу вас допомогти зупинити це беззаконня. Зараз Білорусь втрачає кращих представників нації. Вони сидять в тюрмі, під слідством. Ця ситуація дуже серйозна, тому що Олександр Григорович на сьогоднішній день просто губить Білорусь і губить білорусів", – цитує звернення Агурбаш до Путіна News.ru.

Анжеліка Агурбаш з 1990-го по 1995 рік співала в білоруському колективі "Вераси". Після почала будувати сольну кар'єру. У 2006 році Агурбаш присвоїли звання заслуженої артистки Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч заспівала польською на підтримку всіх жінок світу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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