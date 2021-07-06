Білорусь вимагає від Росії видати Анжеліку Агурбаш. Співачка звернулася до Путіна

Співачка Анжеліка Агурбаш підтримувала протестувальників в Білорусі. Через це Генпрокуратура РБ порушила проти неї дві справи

Білоруська співачка Анжеліка Агурбаш звернулася за допомогою до Путіна / Фото: YouTube

У Білорусі розшукують співачку і заслужену артистку Анжеліку Агурбаш. Генпрокуратура підозрює її в розпалюванні ворожнечі, з початку торішніх протестів, й образі президента Лукашенка та порушила проти Агурбаш дві відповідні кримінальні справи.

Повідомляється, що в серпня 2020 року Анжеліка Агурбаш розміщувала в соцмережах і в YouTube інформацію, спрямовану на збудження ворожнечі стосовно силовиків та представників влади.

Агурбаш А.А. в групі з невстановленими особами також опублікувала в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет відомості, які містять образи Президента Республіки Білорусь, поєднані з обвинуваченням його в скоєнні особливо тяжких злочинів, – йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в Telegram-каналі.



У Білорусі Анжеліку Агурбаш заочно заарештували і подали запит до Росії на видачу співачки.





Що відповіла Агурбаш

Напередодні Анжеліка Агурбаш опублікувала в Instagra відео, в якому розповіла, що її оголосили в розшук і вимагають екстрадиції.

В країні сьогодні панує повне беззаконня з боку всіх правоохоронних і судових органів. Лукашенко в прямому сенсі захопив країну людей в заручники, запустив жорстоку репресивну машину, – сказала Агурбаш в своєму зверненні.

Співачка звернулася за допомогою до президента Росії Володимира Путіна.

"Володимире Володимировичу, потрібно зупинити ту ступінь терору і агресії, яка зараз є по відношенню до білоруського народу. Я не за себе, я за білоруський народ прошу вас допомогти зупинити це беззаконня. Зараз Білорусь втрачає кращих представників нації. Вони сидять в тюрмі, під слідством. Ця ситуація дуже серйозна, тому що Олександр Григорович на сьогоднішній день просто губить Білорусь і губить білорусів", – цитує звернення Агурбаш до Путіна News.ru.

Анжеліка Агурбаш з 1990-го по 1995 рік співала в білоруському колективі "Вераси". Після почала будувати сольну кар'єру. У 2006 році Агурбаш присвоїли звання заслуженої артистки Республіки Білорусь.

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