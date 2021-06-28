Баста виступив в Одесі після протестів на концерті в Києві: як це було (відео)

Популярний російський репер виступив у відомому одеському клубі Ibiza Beach Club. Напередодні артист відіграв два концерти в Києві. На мосту біля клубу розгорнули банер з написом "Баста – русня"

Баста відіграв концерт в Одесі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Перший концерт Басти в Києві відбувся 25 червня. Другий – наступного дня, 26 червня. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – русня" і "Баста – путінська шістка". Зазначимо, що раніше репер відвідував окупований Крим.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відео, яке було записано на концерті в Одесі вчора, 27 червня.

"Одесо, спасибі", – підписав публікацію Василь Вакуленко (справжнє ім'я Басти).

У коментарях до посту багато хто дякують реперу за концерт і цікавляться, чи буде артист виступати в Харкові:

Дуже чекаємо вас у Харкові!

Дуже дякую за топовий концерт! Хоч був не поруч зі сценою, але атмосфера була приголомшлива!

Це було круто!

Привіт, а в Харкові ви не плануєте виступати?

Красунчик! Хто б тобі палки в колеса не ставив, ти витягнув! Кращий!

Скріншот: Instagram

Багато шанувальників Басти також поділилися відео з концерту в Instagram:

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила російському реперу Басті в'їзд на територію країни через неодноразове відвідування ним окупованого Криму.

У вересні 2020-го заборона була анульована після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.