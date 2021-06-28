Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Баста виступив в Одесі після протестів на концерті в Києві: як це було (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 12:57
Копіювати лінк
Популярний російський репер виступив у відомому одеському клубі Ibiza Beach Club. Напередодні артист відіграв два концерти в Києві. На мосту біля клубу розгорнули банер з написом "Баста – русня"
Баста відіграв концерт в Одесі
Баста відіграв концерт в Одесі / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Перший концерт Басти в Києві відбувся 25 червня. Другий – наступного дня, 26 червня. Обидва рази біля клубу, де виступав артист, збиралися активісти з плакатами з написами "Баста – русня" і "Баста – путінська шістка". Зазначимо, що раніше репер відвідував окупований Крим.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відео, яке було записано на концерті в Одесі вчора, 27 червня.

"Одесо, спасибі", – підписав публікацію Василь Вакуленко (справжнє ім'я Басти).

У коментарях до посту багато хто дякують реперу за концерт і цікавляться, чи буде артист виступати в Харкові:

  • Дуже чекаємо вас у Харкові!
  • Дуже дякую за топовий концерт! Хоч був не поруч зі сценою, але атмосфера була приголомшлива!
  • Це було круто!
  • Привіт, а в Харкові ви не плануєте виступати?
  • Красунчик! Хто б тобі палки в колеса не ставив, ти витягнув! Кращий!
Скріншот: Instagram

Багато шанувальників Басти також поділилися відео з концерту в Instagram:

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила російському реперу Басті в'їзд на територію країни через неодноразове відвідування ним окупованого Криму.

У вересні 2020-го заборона була анульована після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Копіювати лінк
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Як організувати пікнік в форматі Pinterest
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
27 червня - 3 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Хронометраж
09
дній
02
годин
02
хвилин
44
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Зробити в перебігу дня 4000 кроків
Тренуватися
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти