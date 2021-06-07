Барі Алібасову терміново зробили операцію на хребті

Продюсеру знадобилося хірургічне втручання після невдалого падіння

Продюсер Барі Алібасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Скандальний продюсер "На-На" Барі Алібасов знову опинився в лікарні . Цього разу у продюсера виникли проблеми з хребтом після невдалого падіння і йому знадобилась операція на хребті. Про це розповів виданню StarHit син Алібасова.

Операція тривала кілька годин.

"О сьомій ранку тата поклали на операційний стіл, в 10 ранку операція закінчилася. Суть хірургічного втручання полягала в тому, що татові цементировали хребці, які були пошкоджені після падіння. Батькові розрізали спину і поставили туди вирівнювачі хребців", – поділився Барі Алібасов-молодший .

Барі Алібасов з сином Фото: instagram.com/barialibasovjr

Хірургічне втручання робили під місцевою анестезією.

"Папі не можна було робити загальний наркоз через проблеми з пам'яттю, тому все пройшло під місцевою анестезією, він майже все відчував і бачив. Лікарі рекомендували йому два дні не вставати з ліжка, але тато не послухався і через годину поїхав додому", – розповів син продюсера.

Варто зазначити, перед операцією син Барі Алібасова в InstaStories показав, як батько готується до операції і підписує документи.

"Я літав. Літав і невдало приземлився ", – заявив він.

Зазначимо, в лютому цього року продюсер зламав ногу і було потрібно хірургічне втручання.

Раніше Барі Алібасов-молодший розповідав, що у батька серйозні проблеми з пам'яттю.

"У нього зараз пам'ять включається-вимикається, а може тоді взагалі відрубатися. Це не загрожує життю, але загрожує пам'яті, а це ще навіть і страшніше. Він може стати овочем", – коментував син стан здоров'я батька.

У кого із зірок були серйозні наслідки зі здоров'ям через те, що вчасно не звернулися до лікарів – дивіться в сюжеті:

Раніше Барі Алібасов заявляв, що син тримає його в ув'язненні.

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