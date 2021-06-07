Барі Алібасову терміново зробили операцію на хребті
Продюсеру знадобилося хірургічне втручання після невдалого падіння
Скандальний продюсер "На-На" Барі Алібасов знову опинився в лікарні . Цього разу у продюсера виникли проблеми з хребтом після невдалого падіння і йому знадобилась операція на хребті. Про це розповів виданню StarHit син Алібасова.
Операція тривала кілька годин.
"О сьомій ранку тата поклали на операційний стіл, в 10 ранку операція закінчилася. Суть хірургічного втручання полягала в тому, що татові цементировали хребці, які були пошкоджені після падіння. Батькові розрізали спину і поставили туди вирівнювачі хребців", – поділився Барі Алібасов-молодший .
Хірургічне втручання робили під місцевою анестезією.
"Папі не можна було робити загальний наркоз через проблеми з пам'яттю, тому все пройшло під місцевою анестезією, він майже все відчував і бачив. Лікарі рекомендували йому два дні не вставати з ліжка, але тато не послухався і через годину поїхав додому", – розповів син продюсера.
Варто зазначити, перед операцією син Барі Алібасова в InstaStories показав, як батько готується до операції і підписує документи.
"Я літав. Літав і невдало приземлився ", – заявив він.
Зазначимо, в лютому цього року продюсер зламав ногу і було потрібно хірургічне втручання.
Раніше Барі Алібасов-молодший розповідав, що у батька серйозні проблеми з пам'яттю.
"У нього зараз пам'ять включається-вимикається, а може тоді взагалі відрубатися. Це не загрожує життю, але загрожує пам'яті, а це ще навіть і страшніше. Він може стати овочем", – коментував син стан здоров'я батька.
У кого із зірок були серйозні наслідки зі здоров'ям через те, що вчасно не звернулися до лікарів – дивіться в сюжеті:
Раніше Барі Алібасов заявляв, що син тримає його в ув'язненні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше